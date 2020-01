Apple plant neues Entwicklungszentrum in München

Apple will seine Präsenz in München deutlich erweitern. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge wird der iPhone-Hersteller die 30.000 Quadratmeter Bürofläche in einem Büroneubau in der Münchener Karlstraße komplett für sich beanspruchen. Die Mietverträge seien bereits unterzeichnet.

Among the many things our Bavarian Design Center team works on are the silicon chips that improve battery life. Thanks to our teams here in Munich for their superb engineering and attention to detail. Macht weiter so mit Euer großartigen Arbeit! 🇩🇪 pic.twitter.com/JZT0vVCdTb

— Tim Cook (@tim_cook) September 30, 2019