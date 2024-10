Apple TV+ künftig auch als Prime-Video-Channel

Apple TV+ wird sich künftig auch als Prime Video Channel von Amazon abonnieren lassen. Apple und Amazon haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die zunächst zwar nur das Angebot in den USA betrifft. Wir sehen allerdings keinen Grund, warum diese Erweiterung für das Prime-Abonnement nicht schon bald auch in weiteren Ländern verfügbar sein sollte.

Natürlich darf man sich angesichts dieser Meldung erst einmal fragen, wo die beiden Unternehmen hier die Vorteile sehen. Während man für die Seite von Amazon davon ausgehen kann, dass Apple über Prime Video abgeschlossene Abonnements von Apple TV+ entsprechend vergütet, scheint es Apple hier in erster Linie um die Erhöhung der Marktpräsenz zu gehen. Apple TV+ ist als eigenständige App mittlerweile auf so gut wie allen Plattformen verfügbar und lässt sich selbst über die Fire-TV-Geräte von Amazon auch direkt abonnieren. Mit der Verfügbarkeit als Abo-Erweiterung für Prime Video darf Apple jedoch auf zusätzliche Aufmerksamkeit hoffen, nicht zuletzt auch durch die von Amazon regelmäßig betriebenen Werbeaktivitäten für die Prime Video Channels befeuert.

Apple will Marktpräsenz erhöhen

Der für die Abo-Angebote verantwortliche Apple-Manager Eddy Cue lässt in einer Stellungnahme zu dem Amazon-Deal dann auch wissen, dass es Apples Ziel sei, das Angebot von Apple TV+ so vielen Zuschauern wie möglich zur Verfügung zu stellen. Apple sei begeistert, dass Apple TV+ jetzt auch über Prime Video angeboten wird. Man könne den Zuschauern so eine unglaubliche Bandbreite an Wiedergabemöglichkeiten bieten.

Mit der Verfügbarkeit über Prime Video reiht sich Apple TV+ in das Angebot von mehr als 100 in den USA verfügbaren Zusatzabos für Prime Video ein. Der Vertriebsweg dürfte mit Prime-Video-Channels wie Paramount+ identisch sein. Hier bezahlt man den gleichen Preis wie beim direkten Abonnement über den eigentlichen Anbieter, genießt aber den Komfort der Integration in das Prime-Video-Paket.