Photomator will Apples Fotos-App ein Stück weit ersetzen

Die Entwickler von Photomator geben einen ersten Ausblick auf die mit dem nächsten Update für die Bildbearbeitungs-App kommenden Funktionen. Die kommende Programmversion wird den Fokus auf neue Möglichkeiten zur Verwaltung der persönlichen Fotobibliothek werfen.

Mit Funktionen wie Sternebewertungen sowie verbesserten Such- und Filteroptionen soll das Organisieren der eigenen und mit Photomator verwalteten Fotosammlung wesentlich einfacher werden. Zudem kann man in Photomator künftig markieren, ob einzelne Bilder in der Sammlung behalten oder verworfen werden.

Photomator ist als eigenständiger Ableger von Pixelmator erhältlich und konzentriert sich auf die Bearbeitung und Verwaltung von vorhandenen Bilddateien. Dabei stehen auch Funktionen wie durch künstliche Intelligenz unterstützte Farbkorrekturen oder die Stapelbearbeitung von Bilderreihen im Vordergrund.

Nicht mit Pixelmator verwechseln

Pixelmator ist dagegen ein von den gleichen Entwicklern angebotenes Werkzeug zur ebenenbasierten Bearbeitung von Bildern, mit dessen Hilfe man vor allem komplett neue Bilder oder Bildkompositionen erstellt, und das ausschließlich für den Mac verfügbar ist. Photomator kann man neben dem Desktop auch auf dem iPad, iPhone und der Apple Vision Pro verwenden. Im Detail erläutern die Entwickler der beiden Programme die Unterschiede im Bereich der Anwendungsbereiche, Funktionen, Kompatibilität und Preisgestaltung auf einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Webseite:

Photomator wird als Universallizenz für den Mac, das iPhone und das iPad vertrieben. Die App ist wahlweise zum Preis von 8,99 Euro im Monat beziehungsweise 39,99 Euro im Jahr oder als Einmalkauf erhältlich. Der Preis für die Lifetime-Version liegt in Abhängigkeit von durch die Entwickler angebotenen Sonderaktionen in der Regel zwischen 79,99 Euro und 149,99 Euro.