Apple TV+ jetzt mit neuen Folgen am Mittwoch – „Ted Lasso“-Fanartikel bei Nike

Passend zum „Saisonstart“ bei Ted Lasso hat der Sportartikelhersteller Nike eine umfassende Kollektion an „AFC Richmond“-Zubehör vorgestellt. In den USA sind hier vom Fan-Schal über Pullis und T-Shirts bis hin zum Trikot zahlreiche mit dem Branding des virtuellen Fußballclubs versehene Marketingartikel erhältlich.

Mit dem Episodentitel „Smells Like Mean Spirit“ beginnt für den frisch aufgestiegenen AFC Richmond und sein Trainerteam um Ted Lasso und Coach Beard eine neue Saison, in der sich der Club neben den sportlichen Gegnern nicht zuletzt auch mit den Medien und deren frühzeitigen Abstiegsprophezeiungen konfrontiert sieht.

