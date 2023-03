Roborock S8: Verkaufsstart für den neuen Reinigungsroboter

Mit dem Roborock S8 ist von heute an der erste der drei neuen Reinigungsroboter von Roborock erhältlich. Der Hersteller bietet das Gerät vorübergehend zum Einführungspreis von 549 Euro an, der offizielle Verkaufspreis wird mit 699 Euro angegeben.

Beim Roborock S8 handelt es sich um die kleinste Variante der drei neuen Reinigungsroboter. Während die wohl in Kürze ebenfalls erhältlichen Modelle Roborock S8+ und Roborock S8 Pro Ultra mit mehr oder weniger identischen Leistungsdaten kommen, allerdings über eine automatische Staubentleerung und im Falle des S8 Pro Ultra auch über eine Komplettstation mit Wassertanks und Reinigung des Wischtuchs verfügen, präsentiert sich der reguläre S8 als schlichter Saugroboter ohne diese Komfortfunktionen.

Neues Bürstensystem mit zwei Rollen

Als relevanteste technische Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen darf man vermutlich die neue, vom Hersteller „DuoRoller“ getaufte Hauptbürsteneinheit sehen. Hier sorgen jetzt zwei gegenläufige anstelle bislang nur einer Gummibürste dafür, dass der Saugroboter auch mit bislang problematischen Objekten besser klar kommt, insbesondere beispielsweise mit längeren Haaren.

Die Wischfunktion mit einem mehrere tausend Mal pro Minute vibrierenden und konstant angedrückten Wischtuch kennen wir grundsätzlich schon vom Vorgänger Roborock S7. Beim neuen Modell wurde die Frequenz nun auf 3.000 Bewegungen pro Minute verdoppelt und die Wischeinheit hebt sich beim Reinigen von Teppichen automatisch an.

Bewährte und überzeugende Lasernavigation

Im praktischen Einsatz kann der Roborock S8 wie schon seine Vorgänger zunächst einmal mit exakter und absolut zuverlässiger Navigation überzeugen. Roborock setzt hier auf eine rotierende Lidar-Einheit und erreicht dabei eine Genauigkeit von rund zwei Zentimetern. In der Folge kurvt der Roboter, wenn er beispielsweise zurück zur Station fährt oder einen speziellen Raum ansteuert, im Hellen wie im Dunklen absolut zielsicher und elegant durch die Wohnung.

Mit den Tasten direkt am Gerät kann man eine Gesamtreinigung der Wohnung starten oder auch den Roboter von überall her zur Ladestation zurückschicken, damit verbunden hält hier die zugehörige App vielseitige erweiterte Funktionen bereit. Grundsätzlich hat sich dabei gegenüber den Vorgängermodellen nichts geändert. So lassen sich – wenn gewünscht – Raumkarten speichern und man kann direkt einzelne Räume oder manuell definierte Bereiche zur Reinigung auswählen oder Zeitpläne erstellen.

Hinderniserkennung und massive Saugleistung

Erwähnenswert ist, dass die neueste Generation der Roborock-Sauger über eine 3D-Hinderniserkennung verfügt und auf Basis einer speziellen Infrarot-Bilderfassungstechnologie Objekte wie zum Beispiel Schuhe erkennt und berührungslos umfährt. Beim Reinigungsvorgang vorhandene Hindernisse werden in der Kartenansicht ebenfalls angezeigt. Als Besitzer des Saugers kann man selbst entscheiden, ob man diese Funktion und auch die darauf basierende Hindernisvermeidung über die App aktivieren will.

In Sachen Saugleistung hat Roborock bei der S8-Reihe nochmal zugelegt, die Geräte arbeiten jetzt mit maximal 6000 Pa. Wie stark der Roboter bei seinen Reinigungsfahrten tatsächlich saugt, lässt sich in der Roborock-App definieren. Hier stehen insgesamt fünf Stufen zur Verfügung: Die Standardeinstellung „Normal“ ist in der Regel völlig ausreichend, alternativ dazu kann man entweder einen „Leise“-Modus aktivieren oder die Leistung über die Stufen „Turbo“ und „Max“ erhöhen. Zusätzlich steht mit „Max+“ auch eine Option zur Tiefenreinigung zur Verfügung, die aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs allerdings nicht dauerhaft, sondern stets nur für einen Reinigungsvorgang aktiviert wird.

Staubbehälter und Nassreinigung zu „fummelig“

Wenn wir beim Saugen sind, müssen wir auch kurz auf den integrierten Staubbehälter eingehen. Dieser fällt kompakter und damit verbunden auch mit einer kleineren Öffnung ausgestattet aus, als dies beispielsweise beim Roborock Q7 Max der Fall ist – je nach Füllstand und Inhalt kann das beim manuellen Entleeren hinderlich sein und aufgesaugte Tierhaare wollten bei uns teils nicht ohne zusätzliches Stochern in den Mülleimer wandern. Das gibt für das Modell ohne Absaugstation Punktabzug.

Staubbehälter schlecht zu entleeren

Damit verbunden sehen wir auch Einschränkungen mit Blick auf die Wischfunktion. Wenngleich sich die Wischleistung der Mopp-Pads dank der Hochfrequenz-Methode und einer Erhöhung des Anpressdrucks im Vergleich zu den ersten Versionen dieser Reinigungsvariante deutlich verbessert hat, stellt diese Option alleinstehend keine tatsächlich Alternative zur klassischen Bodenreinigung dar.

Wischplatte und Reinigungstuch des Roborock S8

Es ist schlicht zu umständlich, das mittels Klett fixierte Mopp-Tuch jedesmal vor Reinigungsbeginn anzufeuchten und danach manuell auswaschen zu müssen. Genau genommen müsste man dies auch während der Reinigung schon mehrfach tun, wenn man nicht will, dass der Roboter den Schmutz nur gleichmäßig verteilt.

Auch die VibraRise-Funktion, bei der sich das Wischtuch über Teppichen automatisch anhebt, hat ihre Schwächen. So fährt der Robot beim Verlassen eines Teppichs fast einen halben Meter ohne zu wischen, bis die Funktion zur Teppicherkennung das Kommando zum Absenken des Tuchs weitergibt.

Wer seinen Reinigungsroboter tatsächlich auch für die Nassreinigung verwenden will, muss sich mit dem Gedanken anfreunden, die Größte S8-Variante mit automatischer Tankbefüllung und Mopp-Reinigung anzuschaffen, oder sich die Produkte der Konkurrenz anzusehen. Wenn es rein ums Wischen der Böden geht, haben wir mit Geräten mit rotierenden Mopp-Scheiben sehr gute Erfahrungen gemacht. Der hier von uns vorgestellte Yeedi konnte dann allerdings in Sachen Saugleistung und Navigation nicht überzeugen.

Vom genannten Aufwand abgesehen liefert der Roborock S8 eine solide Wischleistung und „poliert“ auch angetrocknete Kaffeespritzer und Pfotenabdrücke weg. Ihre besonderen Stärken haben die Reinigungsroboter von Roborock ohne Frage jedoch im Bereich der grundsätzlichen Verarbeitung, Bedienbarkeit und vor allem ihren herausragenden Navigationseigenschaften.

Verkaufsstart für 549 Euro

Der Roborock S8 ist wie gesagt ab sofort zum Einführungspreis von 549 Euro erhältlich. Für die anderen Varianten des Saug- und Wischroboters liegen uns bislang nur die Preisempfehlungen vor. Der Roborock S8+ soll als Version mit Absaugstation 899 Euro kosten und den Preis für das neue Flaggschiff Roborock S8 Pro Ultra setzt der Hersteller mit 1499 Euro an.