Apple TV+ in den USA mit Mini-Backkatalog

Außer der Reihe hat Apple TV+ übrigens schon den heutigen Mittwoch genutzt, um mit Echo 3 die neueste Thriller-Serie aus Apple-Produktion an den Start zu bringen. Die Serie handelt von einer Wissenschaftlerin, die im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet und von ihrem Bruder und ihrem Ehemann inmitten des dort herrschenden Guerillakriegs gesucht wird. Die vorgezogene Veröffentlichung kann mit dem langen Thanksgiving-Wochenende in den USA zu tun haben.

Ebenso steht noch in den Sternen, wann deutsche Nutzer von Apple TV+ sich über dergleichen freuen dürfen. Bislang ist die Erweiterung ausschließlich in den USA zu sehen.

