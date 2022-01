Inua: ARTE stellt neues Adventure-Spiel vor

‎Inua - A Story in Ice and Time

Das Spiel ist in Anlehnung an die Franklin-Expedition des Polarforschers Sir John Franklin entstanden, die von 1845 bis 1848 im kanadisch-arktischen Archipel stattfand und mit dem Tod fast aller 133 Teilnehmer endete. Nach Großbritannien kehrten lediglich vier der Männer zurück, die aufgebrochen waren, um zwischen Asien und Europa einen kürzeren Seeweg als die damals bekannten Routen aufzuspüren.

Der deutsch-französische Kultursender ARTE hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt mit der Produktion mobiler Spiele beschäftigt und unter anderem für Titel wie Homo Machina, Vectronom und Sadhana gesorgt. Jetzt hat ARTE Digital Productions über die als nächstes anstehende Neuveröffentlichung informiert. Titel: INUA – A story in ice in time .

