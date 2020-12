Apple TV+ endlich mit eigenem Bereich in der Apple-TV-App

Apple TV+ gibt es mittlerweile seit 13 Monaten und endlich hat sich Apple dazu erbarmt, eine Möglichkeit zu schaffen, die über den hauseigenen Videodienst angebotenen Filme und Serien einfach auffindbar zu machen. Ein eigener Tab bringt uns auf dem Mac, Apple TV und auf iOS-Geräten jetzt stets direkt zu den „Apple Originals“.

In Verbindung mit der neuen Menüstruktur hat Apple seine Video-App auch grundsätzlich ein ganzes Stück übersichtlicher gemacht. So wurde die Suchfunktion in der Apple-TV-App erweitert. Ihr könnt hier nicht nur nach Kategorien sortieren, sondern jetzt auch eine „Live-Suche“ nutzen, bekommt also bereits während des Tippens die ersten passenden Ergebnisse angezeigt.

Unter den eigentlichen Suchergebnissen werden blendet Apple eine Liste mit sogenannten „Toptreffern“ ein. Hierbei handelt es sich dem Apple-Team zufolge um die relevantesten Entsprechungen in den Kategorien Filme, TV-Sendungen, Besetzung und Crew, TV-Kanäle und Sport. Wir vermissen an dieser Stelle allerdings ein paar grundlegenden Infos. So wird weder angezeigt, über welchen Videodienst der jeweilige Treffer erhältlich ist, noch ob und in welcher Höhe Kosten mit der Wiedergabe verbunden sind.