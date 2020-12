AirPods Max mit anderen Bluetooth-Geräten verbinden

Nachdem sich auch in Deutschland die ersten Nutzer über Apples AirPods Max freuen dürfen, tauchen die ersten Fragen im Zusammenhang mit dem Einrichten und der Verwendung der neuen Apple-Kopfhörer auf.

Apple hat damit verbunden ein neues Hilfe-Dokument mit dem Titel „AirPods Max mit deinem Mac und anderen Bluetooth-Geräten einrichten“ veröffentlicht, das bislang aber nur in englischer Sprache verfügbar ist.

Apple hält in der zusätzlichen Bedienungsanleitung die wichtige Information bereit, dass sich der Pairing-Modus der Kopfhörer durch langes Drücken der Rauschunterdrückungstaste-Taste (ANC) aktivieren lässt. Sobald die Statusleuchte am Hörer weiß blinkt, lässt sich dieser auch mit Geräten anderer Hersteller drahtlos koppeln und verwenden. Apple nennt in diesem Zusammenhang Android-Geräte als Beispiel, das Gleiche gilt allerdings auch, wenn man die AirPods Max mit einem Fernseher oder einer Stereoanlage verbinden will.

Die Details rund um die neuen Apple-Kopfhörer sind beim Apple Support bislang nur bedingt bekannt. So berichtet ein Leser, dass man ihm dort auf die Anfrage hin, wie seine neuen Kopfhörer mit seinem LG-Fernseher zu verbinden seien gesagt habe, dass sich diese drahtlos nur mit Apple-Geräten verwenden lassen.

Audiokabel nicht im Lieferumfang enthalten

Falls ihr auf die drahtlose Verbindung verzichten und die AirPods Max stattdessen kabelgebunden mit einer Audioquelle benutzen wollt, müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass das nötige Verbindungskabel nicht im Lieferumfang enthalten ist. Mit den AirPods Max bekommt ihr lediglich die farblich passende Tragetasche sowie ein Lightning-auf-USB-C-Kabel. Apple geht nicht nur davon aus, dass ihr das benötigte Ladegerät schon besitzt, sondern erwartet auch, dass ihr für ein kompatibles Lightning auf 3,5 mm Audiokabel mit 1,2 Metern Länge 38 Euro auf den Tresen blättert.

Als früheste Lieferzeit für die Kopfhörer nennt Apple aktuell den März 2021. Wer sich die AirPods Max auf anderen Wegen beschaffen will, sieht sich auf den bekannten Auktions- und Kleinanzeigenplattformen teils mit Preisen um die 1500 Euro konfrontiert. Der offizielle Verkaufspreis für die AirPods Max liegt bei 597 Euro.