Apple TV+: Ein Blick auf die kommenden Neuerscheinungen

Apple stellt die kommenden Neuerscheinungen bei Apple TV+ ins Rampenlicht. Ein neu veröffentlichter Videotrailer gewährt einen Blick auf anstehende und teils bestätigte Filme, Serien und Fortsetzungen.

Mit „The Mosquito Coast“ bringt Apple am 30. April eine Serienadaption des bereits in seiner Buchfassung und als Film erfolgreichen, gleichnamigen Romans an den Start. Am 7. Mai folgt dann die zweite Staffel der TV-Serie „Mythic Quest“. Für den weiteren Verlauf des Sommers kündigt Apple die Musical-Comedy „Schmigadoon!“ sowie die Serienproduktionen „Physical“ und „Lisey’s Story“ an – für Letztere zeichnet unter anderem Stephen King mitverantwortlich.

Darüber hinaus stehen mit „Foundation“, „Mr. Corman“ und „The Shrink Next Door“ sowie den zweiten Staffeln von „The Morning Show“, „Truth Be Told“, „Central Park“ und „See“ weitere Neuzugänge für Apple TV+ an, bei denen sich Apple mit Details aber noch zurückhält. Der vollständige Pressetext findet sich hier.

Das Übersichtsvideo mit dem Titel „Apple Originals Spring 2021 + More“ begleitend hat Apple auch neue Trailer zu den TV-Serien „Mythic Quest – Staffel 2“ und „The Mosquito Coast“ veröffentlicht, die wir unten anhängen.