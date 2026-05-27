Ausbau nur schleppend
Smart Meter: Bundesnetzagentur greift durch
Smart Meter bleiben in Deutschland ein leidiges Thema. Die Bundesnetzagentur hat 77 Verfahren gegen Unternehmen eingeleitet, die beim Rollout intelligenter Messsysteme ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen. Betroffen sind zunächst Anbieter, die nach den vorliegenden Zahlen mit dem Rollout noch gar nicht begonnen haben.
Viele greifen für Balkonkraftwerke auf Drittanbieter-Lösungen zurück.
Konkret geht es um die gesetzlich festgelegte 20-Prozentquote. Grundzuständige Messstellenbetreiber mussten bis Ende 2025 mindestens 20 Prozent bestimmter Pflichteinbaufälle mit intelligenten Messsystemen ausstatten. Dazu zählen unter anderem Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh sowie Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG.
Die Bundesnetzagentur macht nun Druck. Die betroffenen Unternehmen erhalten im Rahmen der Anhörungen zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme. Ziel der Verfahren ist es, die Einhaltung der Vorgaben notfalls über Zwangsgelder sicherzustellen. Weitere Aufsichtsverfahren sollen folgen, vor allem gegen kleinere und mittelgroße Unternehmen, die die Quote ebenfalls nicht erreicht haben.
20-Prozentquote verfehlt
Für Verbraucher ist der schleppende Ausbau nicht nur ein abstraktes Regulierungsthema. Intelligente Messsysteme sind Voraussetzung für viele Angebote, die im Smart Home und im Energiebereich längst selbstverständlich wirken sollen. Dazu gehören dynamische Stromtarife, eine genauere Verbrauchserfassung und die bessere Einbindung von Wärmepumpen, Wallboxen oder Solarspeichern.
Anbieter wie EcoFlow setzen auf dynamische Stromtarife, aber die Infrastruktur fehlt.
Bei uns war das Thema schon mehrfach präsent, was zeigt, dass noch immer Nachholbedarf besteht. Bereits 2023 ging es um das Smart-Meter-Gesetz mit 20-Euro-Deckel, später dann um Anbieter wie tado mit dynamischem Stromtarif oder Balkonkraftwerk-Speicher, die ihren Ertrag erst mit Smart Meter wirklich bedarfsgerecht steuern können.
Wichtig für Tarife, Speicher und E-Autos
Die Bundesnetzagentur betont, dass intelligente Messsysteme mehr Transparenz über Ein- und Ausspeisungen schaffen und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern sollen. Auch Elektroautos, Wärmepumpen und andere steuerbare Verbraucher lassen sich damit besser ins Netz einbinden.
Bis Ende 2032 müssen nach aktueller Planung 90 Prozent der Pflichteinbaufälle ausgestattet sein. Der jetzt begonnene Aufsichtsweg zeigt allerdings, dass Deutschland beim Smart-Meter-Rollout weiterhin deutlich mit der Umsetzung kämpft. Für Nutzer dynamischer Tarife und smarter Energiesysteme bleibt damit vorerst die bekannte Realität: Die Technik ist da, die Apps sind da, nur der Zähler fehlt oft noch.
ACHTUNG Nepper, Schlepper Bauernfänger!!!
Diese Nachrichten machen sich in Deutschland immer mehr Dubiose Firmen zu nutze und versuchen die Verbraucher mit falschen Versprechen in teure Tarife zu bringen.
https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-verunsicherung-durch-irrefuehrende-briefe-119976
Es ist wieder einmal eine bodenlose Frechheit, dass Verbraucher dazu verpflichtet werden und es machen müssen!!!
Wer es nicht will, sollte es auch nicht müssen-Punkt!
Wie meine Oma vor 50 Jahren – bitte bitte keine Veränderung.
Wegen meiner können Sie die Dinger auch behalten.
Sind teuer und mein Ferraris-Zähler kann auch so schön rückwärts Zählen.
Billiger kann ein Akku nicht sein.
Wenigstens wird etwas unternommen. Bei meinem Stromzähler aus 2023 (Netzbetreiber EWE) wurde leider ein Modell verbaut, welches mit den ganzen smarten Stromsensoren über die IR-Schnittstelle nicht kompatibel ist.
Wir haben einen von zwei Zählern von metrify tauschen lassen.
Terminvergabe gut, Einbau gut. Dann ist Schluss. Keine Antwort auf Fragen wie „wie komme ich an Daten, gibt es eine App?“
Habt ihr bessere Erfahrungen oder Tipps?
Der Mitarbeiter unseres Messstellenbetreibers war nach 30 Sekunden fertig mit der Umstellung auf einen Smarten Stromzähler:
„Kein Empfang im Keller, Kein smarter Stromzähler. Schönen Tag noch…“
Bei mir (westliches Ruhrgebiet) sollte letztens ein Smart-Meter eingebaut werden, was ich mir auch gewünscht habe. Zum Beispiel für dynamische Stromtarife.
Mein Zähler ist im Keller und der Techniker konnte diesen nicht in Betrieb nehmen, da dort „kein Netz“ vorhanden war. Also kein Mobilfunkempfang.
Und bei uns ist ansonsten ein sehr gutes Handynetz vorhanden.
Ich frag mich bei wie vielen Leuten im Keller in der Nähe des Zählers kein Empfang vorhanden ist.
Nach Rücksprache mit dem Netzstellenbetreiber heißt es, es gibt ausschließlich Smart-Meter für die Anbindung an Mobilfunk und nicht mehr WLAN oder LAN.
Haben den Shelly schon mit einem Balkonkraftwerk laufen. Macht einfach Sinn.