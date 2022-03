Apple TV+: Deutsche Trailer für Suspicion und WeCrashed

Kurz vor dem Staffelfinale steht der offizielle Trailer zur Apple-Serie Suspicion jetzt auch als deutsche Fassung zur Verfügung. Wenn man so will, kommt die Veröffentlichung gerade recht für all jene Nutzer von Apple TV+, die sich nicht Woche für Woche von einer Folge zur nächsten hangeln, sondern sich die komplette Serie am Stück geben wollen. Am Freitag steht mit der achten Folge dann die letzte Episode der Thriller-Serie zum Abruf bereit, in der unter anderem Uma Thurman und Elizabeth Henstridge zu sehen sind.

Suspicion auf Apple TV+

Suspicion erzählt die Gesichte von fünf auf den ersten Blick ganz gewöhnlichen Briten, die beschuldigt werden, den Sohn eines amerikanischen Medienmoguls entführt zu haben. Wir haben sicher schon bessere Serien gesehen, dennoch bietet Suspicion acht mal 45 Minuten solide Unterhaltung.

WeCrashed auf Apple TV+

Ebenfalls neu bei Apple Deutschland ist der offizielle Trailer für die TV-Serie WeCrashed. Die Produktion rangiert in der Kategorie Drama und wurde durch den rasanten Aufstieg und gleichermaßen rapiden Fall des Startups WeWork inspiriert.