USB-C: 12-Euro-Textilkabel zeigt Ladeleistung im Display

Entsprechende Lösungen werden auch mit einem Lightning-Port für den Einsatz am iPhone und an älteren iPad-Modellen angeboten.

Was die Datenübertragung angeht, handelt es sich bei dem günstigen Textilkabel zwar nur um ein 480-Mbps-Kabel (also USB 2.0), dennoch dürfte die Strippe als dediziertes Ladekabel als guter Wegweiser zwischen mehreren vorhandenen Netzteilen zu nutzen sein.

Was der USB-C-Kabeltester unbeantwortet lässt, ist die Frage wie viel Ladeleistung das Kabel gerade passiert, wenn dieses zum Aufladen von MacBook oder iPad eingesetzt wird. Doch auch hier gibt es eine nette Lösung. Der Anbieter Mcdodo offeriert für gerade mal 12 Euro ein USB-C-Kabel, das die anliegende Ladeleistung auf einem integrierten Mini-Display darstellen kann und so darüber aufklärt, ob das Netzteil die aufgedruckte bzw. vermutete Ladeleistung bereitstellt.

