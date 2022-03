Günstiges Apple-Guthaben in dieser Woche bei REWE

Auch in dieser Woche könnt ihr euer Apple-ID-Konto wieder zu vergünstigten Konditionen auffüllen. Große Sprünge machen die Bonusaktionen in diesem Jahr aber weiterhin nicht, einmal mehr müsst ihr euch mit lediglich 10 Prozent Extraguthaben zufrieden geben.

In dieser Woche besorgt ihr euch zusätzliches Apple-Guthaben am besten über REWE. Wenn ihr keine Filiale des Lebensmittelmarkts in eurer Nähe habt, könnt ihr auch online auf REWE-Kartenwelt von der Aktion profitieren.

Beim Kauf von Guthaben für den App Store und iTunes Store in Höhe von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro bekommt ihr beim Einlösen jeweils einen zusätzlichen Bonusbetrag in Höhe von 10% des Aufladewerts gutgeschrieben. Allerdings müssen die Karten bis zum 3. April eingelöst werden, um den Bonusbetrag zu erhalten. Den Aktionsrabatt an sich gibt es, wenn die Karten von heute und Sonntag, dem 20. März gekauft werden.