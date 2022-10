Apple TV+ demnächst angeblich mit werbefinanzierter Variante

Apple TV+ wird schon von Beginn an unter starker Mitwirkung von Werbeaktionen aufgebaut, so erhält man beispielsweise weiterhin beim Neukauf verschiedener Apple-Geräte drei Monate lang kostenlosen Zugriff, allerdings nur dann, wenn man zuvor nicht schon von dieser Option Gebrauch gemacht hat.

Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist vor allem die Tatsache, dass Apple die Werbeausstrahlungen wohl nicht im Rahmen der regulären Abonnements von Apple TV+ plant, sondern eher die alternative Option anbieten wird, Inhalte aus Apple TV+ kostenlos aber dafür von Werbeclips unterbrochen anzusehen. Einen vergleichbaren Weg geht ja bereits Amazon mit FreeVee, Netflix wird in Kürze ebenfalls etwas in dieser Richtung starten und im Bereich der Musikdienste ist dergleichen ja schon seit Jahren mehr oder weniger Standard.

