Amazon-Vergleichspreise: „Zuletzt niedrigster Preis“ für mehr Transparenz

Ein gutes Beispiel ist der Fire TV Stick 4K Max : Der Streaming-Stick ist vor einem Jahr mit einem regulären Preis von 64,99 Euro in den Handel gekommen, ist heute früh aber noch für 33,99 Euro erhältlich. Als Vergleichspreis werden hier nun jedoch nicht die einstigen 64,99 Euro genannt, sondern jene 34,99 Euro, für die Amazon den Stick in den letzten 30 Tagen vor der aktuellen Preissenkung schon mal günstiger angeboten hat (er war Anfang September kurz zu diesem Preis erhältlich).

Im Zusammenhang mit den Aktionen der letzten Tage haben mehrere Leser die Preisanzeige auf der Webseite von Amazon angesprochen. Hier fehlt mittlerweile oft der einstige Originalpreis beziehungsweise die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, stattdessen wird ein „zuletzt niedrigster Preis“ angezeigt. Dies hängt mit einer im Mai in Kraft getretenen EU-Verordnung an, die mehr Transparenz bei solchen Aktionen schaffen und vor allem verhindern soll, dass Händler den Preis ihrer Produkte kurz vor Sonderverkaufsaktionen im Preis anheben, um anschließend eine größere Preissenkung bewerben zu können.

Insert

You are going to send email to