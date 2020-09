Apple TV+: Apple feiert 18 Emmy-Nominierungen

In diesem Monat findet die Verleihung des Fernsehpreises Emmy Awards statt. Apple hat aus diesem Anlass die Startseite von apple.com überarbeitet und feiert die Nominierung in insgesamt 18 Kategorien.

Bereits im Juli wurde bekanntgegeben, dass Apple TV+ mit insgesamt 18 Nominierungen für sechs Produktionen auf der Anwärterliste steht. Mit dabei sind die von Apple veröffentlichten Filme und Serien „The Morning Show“, „Defending Jacob“, „Central Park“, „The Elephant Queen“, „Beastie Boys Story“ und „Home“.

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am 20. September statt und wird vom US-Sender ABC sowie auf der Webseite der verantwortlichen Television Academy übertragen. Erstmals verzichten die Veranstalter auf die zuletzt im Microsoft Theater in Los Angeles abgehaltene große Show mit erlesenem Publikum und setzen auf ein rein virtuelles Pendant.

Unter den Nominierungen findet sich in diesem Jahr auch die Motion-Designer Hazel Baird in Anerkennung für das Titeldesign der Serie. Apple honoriert dies it einer neuen Video-Veröffentlichung namens „The Morning Show — Main Title Sequence“.

Die 18 Nominierungen für Apple TV+ im Überblick:

The Morning Show

Outstanding Lead Actor in a Drama Series – Steve Carell

Outstanding Lead Actress in a Drama Series – Jennifer Aniston

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series – Billy Crudup

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series – Mark Duplass

Outstanding Guest Actor in a Drama Series – Martin Short

Outstanding Directing for a Drama Series – Mimi Leder

Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program

Outstanding Main Title Design

Beastie Boys Story

Outstanding Documentary or Nonfiction Special

Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program

Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program

Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program

Outstanding Writing for a Nonfiction Program

Defending Jacob

Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie

Outstanding Original Main Title Theme Music

Central Park

Outstanding Character Voice-Over Performance

Home

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special

The Elephant Queen