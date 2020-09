Ubiquiti-Router „AmpliFi Alien“ startet in Deutschland

Der WLAN-Router AmpliFi Alien ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Zunächst allerdings nur im Rahmen des Ubiquiti-Beta-Programms „Early Access“. Der Termin für die finale Markteinführung hierzulande ist weiterhin offen.

Ubiquiti hat AmpliFi Alien bereits im vergangenen Jahr als neues Top-Modell für seinen Consumer-Produktbereich vorgestellt. Der Tri-Band-Router unterstützt den WLAN-Standard Wi-Fi 6 und ist mit Antennen für 2.4 GHz 4×4 Wi-Fi 6, 5 GHz 8×8 Wi-Fi 6 und 5 GHz 4×4 Wi-Fi 5 ausgestattet. Daraus resultiert eine Maximalgeschwindigkeit von 4804 Mbit/s bzw. 1733 Mbit/s bei Wi-Fi 5.

Auf einem hochformatigen Farb-Touch-Bildschirm an der Vorderseite lassen sich aktuellen Informationen zur Netzwerkauslastung, verbundene Geräte und dergleichen ablesen.

Der Router hat einen Switch mit vier Gigabit-Anschlüssen integriert und lässt sich zur Vergrößerung der Netzabdeckung mit im gleichen Design, allerdings ohne den Bildschirm angebotenen Mesh-Points erweitern. Ein weiterer Ethernetanschluss für die Verbindung zum Modem befindet sich gemeinsam mit dem Stromanschluss auf der Unterseite des Geräts.

In Europa bietet Ubiquiti den neuen AmpliFi Alien Router derzeit zum Preis von 335,24 Euro an. Das Paket aus Router und Mesh-Point ist für 613,64 Euro erhältlich. Weiterführende Produktinformationen sind teils mittlerweile auch in deutscher Sprache erhältlich, darunter ein Datenblatt (PDF) und ein Quick Start Guide (PDF) für den AmpliFi Alien.

Am Ubiquiti Early Access Programm teilnehmen

Der Zugriff auf die Early-Access-Produkte von Ubiquiti steht an sich für jedermann zur Verfügung. Es wird allerdings vorausgesetzt, dass man die Bedingungen des Beta-Programms akzeptiert. Das Early Access Programm des Herstellers ist quasi ein öffentlicher Beta-Test, somit kann es auch zu Funktionseinschränkungen und Kinderkrankheiten kommen.

Den entsprechenden Haken setzt man nach Anmeldung mit einem Benutzerkonto auf der Hersteller-Webseite unter account.ui.com/earlyaccess.