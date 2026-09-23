Apple TV am Abend: Brüder, Märchen und Michelin-Sterne

Mittwochabend ist inzwischen fast schon ein fester Termin für unseren Blick auf Apple TV. Heute gibt es dabei direkt etwas zu schauen: „Brothers“ mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson ist gestartet. Dazu liefert Apple einen neuen Trailer für „Die Schwestern Grimm“ und schickt bereits am Freitag Spitzenköche wieder auf die Jagd nach Michelin-Sternen.

„Brothers“ startet mit zwei Folgen

Den ersten ausführlichen Trailer zu „Brothers“ hatten wir euch Ende August gezeigt, jetzt kann die neue Comedy tatsächlich angesehen werden. Apple hat heute die ersten beiden der insgesamt acht Folgen freigeschaltet. Anschließend erscheint jeweils mittwochs eine neue Episode, das Staffelfinale ist für den 4. November angesetzt.

Matthew McConaughey und Woody Harrelson spielen fiktionalisierte Versionen ihrer selbst und greifen dabei ein Gerücht auf, das die beiden Freunde auch im echten Leben seit Jahren begleitet: Möglicherweise sind sie tatsächlich Halbbrüder. In der Serie bringt Matthews Mutter, gespielt von Holland Taylor, mit einer entsprechenden Enthüllung das Familienleben auf der Ranch in Austin gehörig durcheinander.

Die Schwestern Grimm kehren im Oktober zurück

Etwas länger müssen sich Fans von „Die Schwestern Grimm“ gedulden. Apple hat jetzt den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht. Die animierte Fantasyserie kehrt am 2. Oktober mit sechs neuen Folgen zurück. Sabrina und Daphne Grimm sind darin weiterhin den Geheimnissen von Ferryport Landing und dem Verschwinden ihrer Eltern auf der Spur.

Die Serie basiert auf den Büchern von Michael Buckley und verbindet klassische Märchenfiguren mit einer modernen Detektivgeschichte. Die zweite Staffel gehört zu Apples recht umfangreichem Oktober-Programm, in dem unter anderem auch „K2: Katastrophe im Eis“, „Matchbox: Der Film“ und „Tenzing“ starten.

„Where’s Wanda?“ meldet sich zurück

Und noch eine Rückkehr steht an: Apple hat den Trailer zur zweiten Staffel der deutschen Dark-Comedy-Serie „Where’s Wanda?“ veröffentlicht. Heike Makatsch und Axel Stein sind erneut als Carlotta und Dedo Klatt dabei, ebenso Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson. Die von UFA Fiction produzierte zweite Staffel umfasst wieder acht Folgen und startet am Mittwoch, dem 21. Oktober, zunächst mit einer Episode. Anschließend folgt jeden Mittwoch eine weitere Folge, das Staffelfinale ist für den 9. Dezember angesetzt.

Nachschlag für die Michelin-Doku

Deutlich schneller geht es bei „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ weiter. Die zweite Staffel der von Gordon Ramsay mitproduzierten Dokuserie startet bereits am Freitag, dem 25. September, mit zwei Folgen. Insgesamt umfasst die neue Runde acht Episoden und begleitet diesmal 16 Restaurants durch die Saison des Guide Michelin.

Auch Deutschland spielt eine Rolle. Mit dabei sind das Berliner „tulus lotrek“ von Maximilian Strohe und Ilona Scholl sowie das „L.A. Jordan“ in Deidesheim. Während das Berliner Team einen zweiten Stern anstrebt, versucht Küchenchef Daniel Schimkowitsch in Deidesheim den Sprung auf drei Michelin-Sterne.

Damit ist für die nächsten Tage zumindest für Nachschub gesorgt. Wer heute direkt einsteigen möchte, findet die ersten beiden Folgen von „Brothers“ bereits bei Apple TV. Am Freitag folgen dann die ersten neuen Michelin-Episoden.