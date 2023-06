Günstige Multi-USB-C-Ladegeräte mit 100 und 65 Watt

Und wenn wir schon bei Preissenkungen sind, haben wir gleich auch noch ein Update zu unserem gestrigen Artikel über die reduzierten MacBook-Preise . Amazon hat nochmal eine Schippe draufgelegt und bietet das brandneue MacBook Air 15“ in der Ausstattung mit 512 GB Speicher jetzt mit bis zu 10 Prozent Rabatt an. Die Version in Mitternachtsblau ist somit aktuell für 1.649 Euro zu haben, während Apple selbst hier satte 180 Euro mehr nimmt.

Das Oraimo 120W USB C Ladegerät verfügt über drei USB-C-Anschlüsse und einen Ausgang für USB-A. Maximal kann das Gerät über USB-C 100 Watt an einem einzelnen Ausgang liefern, alternativ können auch mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, wobei sich die Gesamtleistung dann jeweils aufteilt, beispielsweise zweimal 60 Watt oder auch einmal 90 und einmal 30 Watt über USB-C.

Der Anbieter Oraimo bietet aktuell zwei leistungsfähige USB-C-Netzteile zu ausgesprochen attraktiven Preisen an. Um die unten genannten Aktionspreise zu erzielen, müsst ihr auf den Produktseiten jeweils sowohl den Rabatt-Coupon über 20 Prozent als auch die ergänzenden Gutscheine für einen zusätzlichen Preisnachlass in Höhe von 10 beziehungsweise 8 Prozent aktivieren.

