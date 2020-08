Apple TV+: 6 neue deutsche Trailer-Videos verfügbar

Apple Deutschland ist mit sechs neuen Trailer-Videos zu auf Apple TV+ veröffentlichten Serien und Filmen zur Stelle. Bei den jeweils zwischen zwei und drei Minuten langen Videos handelt es sich um die deutschsprachigen Fassungen zuvor schon in den USA veröffentlichter Trailer.

Mit der deutschen Synchronisierung liefert Apple auch eine vollständige deutsche Kurzbeschreibung, die wir euch gemeinsam mit den einzelnen Videos unten anhängen.

Ted Lasso – Offizieller Trailer

Der amerikanische Football-Coach Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, soll ein Fußball-Team in England trainieren – ohne die geringste Erfahrung.

Sudeikis spielt die Hauptrolle und arbeitete außerdem als ausführender Produzent mit Bill Lawrence („Scrubs“) und Doozer Productions, in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television, eine Division von NBCUniversal Content. Jeff Ingold von Doozer arbeitete außerdem als ausführender Produzent zusammen mit Liza Katzer als Co‑Produzentin. Die Serie wurde von Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly und Brendan Hunt entwickelt und basiert auf einem existierenden Format und Charakteren von NBC Sports.

Boys State – Offizieller Trailer

Ausgezeichnet mit dem Grand Jury Prize für Dokumentarfilme beim diesjährigen Sundance Film Festival. „Boys State“ ist eine unglaublich unterhaltsame Enthüllungs-Doku über eine lautstarke Reise ins Herz der Demokratie. 1.000 junge Texaner kommen zu einem außergewöhnlichen Ritus zusammen: In einem Camp bilden sie eine fingierte Regierung. Aus nächster Nähe verfolgen die Filmemacher Jesse Moss und Amanda McBaine die steigenden Spannungen bei einem besonders nervenaufreibenden Gouverneurs-Wahlkampf und richten ihre Kameras auf unvergessliche Teenager wie Ben, einen erzkonservativen Reagan Fan, der trotz persönlicher Rückschläge voller Selbstbewusstsein ist, und Steven, einem progressiv denkenden Sohn mexikanischer Einwanderer, der in einem Meer von Rot seinen Überzeugungen treu bleibt. Dabei haben sie ein komplexes Porträt der aktuellen amerikanischen Vorstellungen von Männlichkeit entworfen, sowie einen Mikrokosmos der oftmals entmutigenden politischen Spaltung des Landes – gepaart mit einem Funken Hoffnung. Apple und A24 präsentieren „Boys State“, eine Concordia Studio Produktion.

Regisseure und Produzenten waren Amanda McBaine und Jesse Moss mit ihrer Firma Mile End Films. Ausführende Produzenten waren Laurene Powell Jobs, Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg und Nicole Stott. Shannon Dill arbeitete als Co‑Produzentin. Mit im Filmteam waren außerdem für den Schnitt Jeff Gilbert, als Kameramann Thorsten Thielow und als Komponist T. Griffin.

Dads – Offizieller Trailer

„Dads“ ist eine ehrliche und humorvolle Doku, die die Freuden und Herausforderungen des Elterndaseins in der heutigen Welt feiert. In diesem Film kommen sechs außergewöhnliche Väter aus der ganzen Welt zu Wort. Ihre ehrlichen Geschichten zeigen die Schönheit, die Herausforderungen und die irrwitzigen Situationen, die Vatersein heutzutage mit sich bringt. Mit aufschlussreichen Interviews, seltenen Heimvideos, viralen Videos sowie urkomischen und nachdenklichen Kommentaren von Hollywoods unterhaltsamsten Persönlichkeiten. Mit dabei sind Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt, Will Smith und mehr.

Bei ihrem ersten Filmprojekt gibt Regisseurin Bryce Dallas Howard auch einen intimen Einblick in das Leben der Väter in ihrer eigenen Familie und zeigt bemerkenswerte Interviews mit ihrem verstorbenen Großvater Rance, ihrem Vater Ron und ihrem Bruder Reed.

Briefe an … – Offizieller Trailer

Die Geschichte einer einzigen Person kann die ganze Welt verändern. Dokuserie des Emmy prämierten Filmemachers R.J. Cutler. „Briefe an …“ erzählt die Geschichten von herausragenden Persönlichkeiten und den Menschen, deren Leben sie inspiriert haben. Alle Folgen sind in der Apple TV App mit einem Apple TV+ Abo verfügbar.

„Briefe an …“ ist vom bahnbrechenden Apple Watch Werbespot „Dear Apple“ inspiriert. Die Serie erzählt auf innovative Weise die Biografien von einflussreichen Persönlichkeiten, die unsere heutige Kultur und Gesellschaft prägen – mit Hilfe von den Briefen ihrer Fans. „Briefe an …“ beschäftigt sich mit wichtigen Momenten in ihrem Leben und ihrer Arbeit, die nicht nur die Personen beeinflusst haben, die die Briefe geschrieben haben, sondern die ganze Welt.

Verschwiegen – Offizieller Trailer

In diesem dramatischen Justizthriller erschüttert ein schockierendes Verbrechen eine Kleinstadt in Massachusetts. Besonders eine Familie. Der stellvertretender Bezirksstaatsanwalt sieht sich gezwungen, eine schwere Entscheidung zu treffen – zwischen seiner Verpflichtung gegenüber der Wahrheit und der bedingungslosen Liebe zu seinem Sohn.

Diese Mini‑Serie basiert auf dem gleichnamigen New York Times Beststeller aus dem Jahr 2012. Darsteller sind Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffey, Betty Gabriel und J.K. Simmons.

Trying – Offizieller Trailer

Der Kinderwunsch ist groß, doch Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) können kein Baby bekommen. Was sollen sie nur die nächsten 50 Jahre machen, wenn sie keine Familie gründen? „Die Sopranos“ haben gerade Mal für ein Wochenende gereicht. Nachdem sie jede andere Option ausgeschlossen haben, entscheiden sie sich für eine Adoption – und müssen sich einer Welt voller neuer, verwirrender Herausforderungen stellen. Können sie die Behörden trotz problematischer Freunde, schwieriger Familien und einem absolut chaotischen Leben von ihrer Eignung als Eltern überzeugen?

„Trying“ ist eine neue Comedy Serie von Apple TV+ und BBC Studios mit den BAFTA Gewinnern Imelda Staunton, Ophelia Lovibond und Oliver Chris in Nebenrollen und einem Drehbuch von Andy Wolton. Sie handelt von einem Paar in den Dreißigern und seinen Freunden – auf ihrem Weg erwachsen zu werden, sich niederzulassen und die große Liebe zu finden.