Apple TV+: 3. Staffel von „Morning Show“ und deutscher Trailer für „Hijack“

Mit The Morning Show geht eine der ersten und zugleich auch erfolgreichsten auf Apple TV+ erschienenen Serien in die dritte Runde. Apple hat jetzt auch das Startdatum für Staffel 3 von „The Morning Show“ bekanntgegeben – am 13. September sollen die ersten beiden von insgesamt zehn Episoden über Apples Videodienst veröffentlicht werden.

Die mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen besetzte Serie konnte unter anderem Preise bei den Emmys und bei den Screen Actors Guild Awards einfahren. Die beiden Schauspielerinnen agieren zugleich als Co-Produzentinnen für die Serie und dürften auch in der dritten Staffel wieder im Zentrum der Handlung stehen. Als Neuzugänge unter der Besetzung meldet Apple Jon Hamm und Nicole Beharie, zudem sei Julianna Margulies in der dritten Staffel wieder mit von der Partie.

Mit Informationen zum Inhalt der kommenden Episoden hält sich Apple noch zurück. Es soll sich jedoch einiges um die Zukunft des Sendernetzwerks drehen, allem voran sei ein Tech-Titan am Kauf von UBA interessiert. In Folge dieser Entwicklung bilden sich der Ankündigung zufolge überraschende Allianzen und letztendlich sei das gesamte Newsroom-Team dazu gezwungen, zu seinen persönlichen Werte zu stehen.

Deutscher Trailer für „Hijack“ verfügbar

Apple hat darüber hinaus die deutsche Fassung des offiziellen Trailers zu Hijack veröffentlicht. Die neue Thriller-Serie ist am gestrigen Mittwoch angelaufen und handelt von der Entführung eines Flugzeugs auf dem Weg von Dubai nach London. An Bord der Maschine versucht sich der Hauptdarsteller Idris Elba in der Rolle des in der Wirtschaft tätigen Managers Sam Nelson auf Basis seiner beruflichen Erfahrungen als Verhandlungsführer und Retter der entführten Passagiere. Der siebenstündige Flug von Dubai nach London verteilt sich auf sieben Episoden, von denen die ersten beiden bereits auf Apple TV+ zum Abruf bereit stehen.