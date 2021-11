Meross bringt neue Schreibtischlampe mit HomeKit-Anbindung

Die Sprachsteuerungs- und App-Funktionen kommen als zusätzliche Option. Neben HomeKit lässt sich die Meross-Lampe auch mit Alexa oder Google Assistant nutzen und über die jeweiligen Systeme entweder per Sprachbefehl oder App steuern. Die Verbindung zu HomeKit und den anderen Diensten erfolgt per WLAN.

Die neue Meross-Lampe erinnert auf den ersten Blick an ihren Vorgänger , präsentiert sich bei genauerem Hinsehen allerdings eine Nummer eleganter, mit leicht veränderten Leistungsdaten und einem neuen Bedienfeld. So lässt sich die Lampe nun mit einer Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.000 Kelvin betreiben und die Helligkeit kann über eine Touchfeld im Sockel geändert werden. Auch das Ein-/Ausschalten oder die Farbtemperatur können über das Bedienfeld im Fuß der Lampe geregelt werden.

