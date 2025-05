Die Apple Watch kommt in den deutschen Apple Refurb Store

Apple bereitet den Verkauf von generalüberholten Modellen der Apple Watch über den deutschen Apple Refurb Store vor. Die hierzulande bislang fehlende Kategorie „Watch“ wurde jetzt angelegt und dürfte in Kürze auch die ersten Angebote beinhalten.

Deutschland hinkt dem Angebot im Heimatland von Apple hier deutlich hinterher. In den USA ist die Apple Watch bereits seit dem Jahr 2018 auch „gebraucht“ erhältlich. Die Uhr wurde dort damals gemeinsam mit dem iPhone ins Programm des dortigen Refurb Stores aufgenommen.

Aber auch beim iPhone hat es sehr lange gedauert, bis Apple hierzulande die ersten Gebrauchtgeräte angeboten hat. Das Smartphone ist in Deutschland seit 2022 auch über den Apple Refurb Store erhältlich.

Deutschland musste lange warten

Als erstes Land außerhalb der USA wurde die Apple Watch im vergangenen Jahr in den chinesischen Apple Refurb Store aufgenommen. Im Rahmen der nun anstehenden Erweiterung will Apple die Uhr neben Deutschland auch in weiteren Ländern generalüberholt anbieten. Unter anderem wurden entsprechende Vorbereitungen auch in der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und in Belgien getroffen.

Mit Blick auf die Preise, zu denen die Apple Watch im Apple Refurb Store erhältlich sein wird, dürft ihr euch auf einen Nachlass von rund 15 Prozent gegenüber den von Apple berechneten Neupreisen einstellen. Dementsprechend wird der Kauf wie bei allen im Apple Refurb Store angebotenen Artikeln ein Rechenspiel. Mitunter bieten externe Händler die Geräte sogar als Neuware günstiger an. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um Geräte aus bereits abgelösten Generationen handelt.

Wer sich vorab schon einen Eindruck davon machen will, wie sich die Apple Watch im deutschen Apple Refurb Store präsentieren könnte, kann das in Großbritannien bereits aktive Angebot als Vergleich heranziehen.

Von Apple überholt und geprüft

Laut Apple werden alle im Refurb Store angebotenen Geräte komplett überholt und geprüft sowie neu verpackt und mit allem Originalzubehör ausgestattet. In der Regel lassen sich die Produkte dann auch nicht von Neuware unterscheiden. Lediglich die Verpackung ist einfacher gehalten, vermutlich um einen Weiterverkauf als Neuware zu verhindern.