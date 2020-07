Apple Store Sanlitun: Imposante neue Apple-Niederlassung in Peking

Mit dem Apple Store Sanlitun hat Apple eine seiner weltweit imposantesten Niederlassungen eröffnet. Das zweistöckige Ladengeschäft dominiert freistehend einen zentralen Platz im Osten von Peking.

Der neue Apple Store grenzt direkt an seinen ehemaligen Standort, ist allerdings nicht nur doppelt so groß, sondern bringt auch Apples neues Store-Konzept in die chinesische Hauptstadt. Dazu zählen das Forum inklusive der Veranstaltungsreihe „Today at Apple“, eine Aussichtsgalerie im Obergeschoss und der sogenannte Boardroom für Geschäftskundenbetreuung.

Dieser Store setzt einen neuen Standard für Apple Retail in China und wir freuen uns, unsere Geschichte in Peking fortzuschreiben. Es hat für uns die höchste Priorität Apple Sanlitun — wie auch alle unsere anderen Stores auf der Welt — unter größtmöglichen Maßnahmen für Gesundheit und Sicherheit für Kunden und Teams zu betreiben.

-Deirdre O'Brien, Apple

Apple selbst hat umfangreiche Informationen und Bildmaterial zu dem neuen Store veröffentlich. Weitere Schnappschüsse von der Eröffnung sowie aus der Bauphase findet ihr bei Kevin W auf Twitter.

Ein Besuch des neuen Apple Store Sanlitun erfordert es, die derzeit üblichen umfangreichen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Dazu zählen neben der Maskenpflicht auch Temperaturmessungen sowie die Einhaltung von Abstandsregeln. In China weist Apple zudem darauf hin, dass Kunden zumindest im Zusammenhang mit der Eröffnung auch damit rechnen müssen, dass sie ihren persönlichen Gesundheits-QR-Code vorzeigen müssen und dieser gescannt wird, sobald sie sich in der Warteschlange einreihen.