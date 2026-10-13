Apple startet HomeView, aber nicht in Europa

Apple will mit dem HomeView seinen Rückstand im Smarthome-Segment wettmachen. Das Gerät kombiniert einen interaktiven Bildschirm mit den Funktionen eines Smarthome-Hubs und soll als zentrale Anlaufstelle für die Steuerung vernetzter Geräte und den Abruf alltäglicher Informationen dienen.

Der große Haken für uns: HomeView wird erstmal nicht in Europa verfügbar sein. Warum und wie lange dies so ist, ist bislang nicht bekannt. In den USA lässt sich HomeView zum Preis von 299 Dollar vorbestellen.

Fokus auf Siri AI

Das mit einem 7 Zoll großen Touchscreen ausgestattete Display kombiniert die Steuerung von Smarthome-Geräten mit Funktionen für Kommunikation und Unterhaltung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue, auf Apple Intelligence basierende Sprachassistenz Siri AI.

Die Bildschirmdarstellung von HomeView verändert sich abhängig davon, wie weit der Nutzer vom Display entfernt ist. Aus größerer Entfernung werden Informationen vereinfacht angezeigt, beim Herantreten erscheinen zusätzliche Details. Die integrierte Gesichtserkennung kann bis zu sechs Personen unterscheiden und für jeden Nutzer eine eigene Startansicht mit persönlichen Apps und Widgets bereitstellen.

Private Informationen aus Nachrichten oder Kalender werden laut Apple nur angezeigt, wenn die betreffende Person erkannt wird und ihr gekoppeltes iPhone oder iPad in der Nähe und kürzlich entsperrt worden ist.

Persönliche Informationen eingeschränkt

Für den Zugriff auf persönliche Informationen und erweiterte Funktionen ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad erforderlich. Die grundlegenden Funktionen von Siri AI sollen dagegen auch ohne ein solches Gerät zur Verfügung stehen.

Neben der Sprachsteuerung unterstützt HomeView die Bedienung über den Touchscreen. Zu den integrierten Anwendungen gehören unter anderem FaceTime, Nachrichten, Kalender, Erinnerungen und die „Wo ist?“-App. Auch Musik, Podcasts und Videos lassen sich über das Gerät wiedergeben. Für Videotelefonate ist eine Kamera mit automatischer Bildausschnittanpassung integriert.

Smarthome-Steuerung und Kameraüberwachung

Als Smarthome-Zentrale ermöglicht HomeView die Steuerung kompatibler Lampen, Thermostate, Türschlösser und weiterer Geräte. Unterstützt werden neben Zubehör für Apple Home auch Geräte mit Matter-Unterstützung.

Eine spezielle Kameraansicht kann die Bilder von bis zu neun Überwachungskameras gleichzeitig darstellen. In Verbindung mit einem passenden iCloud+-Abonnement sollen zudem Personen, Tiere, Fahrzeuge und Pakete automatisch erkannt werden können.