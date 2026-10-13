Siri-Display und Smarthome-Steuerung
Apple startet HomeView, aber nicht in Europa
Apple will mit dem HomeView seinen Rückstand im Smarthome-Segment wettmachen. Das Gerät kombiniert einen interaktiven Bildschirm mit den Funktionen eines Smarthome-Hubs und soll als zentrale Anlaufstelle für die Steuerung vernetzter Geräte und den Abruf alltäglicher Informationen dienen.
Der große Haken für uns: HomeView wird erstmal nicht in Europa verfügbar sein. Warum und wie lange dies so ist, ist bislang nicht bekannt. In den USA lässt sich HomeView zum Preis von 299 Dollar vorbestellen.
Fokus auf Siri AI
Das mit einem 7 Zoll großen Touchscreen ausgestattete Display kombiniert die Steuerung von Smarthome-Geräten mit Funktionen für Kommunikation und Unterhaltung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue, auf Apple Intelligence basierende Sprachassistenz Siri AI.
Die Bildschirmdarstellung von HomeView verändert sich abhängig davon, wie weit der Nutzer vom Display entfernt ist. Aus größerer Entfernung werden Informationen vereinfacht angezeigt, beim Herantreten erscheinen zusätzliche Details. Die integrierte Gesichtserkennung kann bis zu sechs Personen unterscheiden und für jeden Nutzer eine eigene Startansicht mit persönlichen Apps und Widgets bereitstellen.
Private Informationen aus Nachrichten oder Kalender werden laut Apple nur angezeigt, wenn die betreffende Person erkannt wird und ihr gekoppeltes iPhone oder iPad in der Nähe und kürzlich entsperrt worden ist.
Persönliche Informationen eingeschränkt
Für den Zugriff auf persönliche Informationen und erweiterte Funktionen ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad erforderlich. Die grundlegenden Funktionen von Siri AI sollen dagegen auch ohne ein solches Gerät zur Verfügung stehen.
Neben der Sprachsteuerung unterstützt HomeView die Bedienung über den Touchscreen. Zu den integrierten Anwendungen gehören unter anderem FaceTime, Nachrichten, Kalender, Erinnerungen und die „Wo ist?“-App. Auch Musik, Podcasts und Videos lassen sich über das Gerät wiedergeben. Für Videotelefonate ist eine Kamera mit automatischer Bildausschnittanpassung integriert.
Smarthome-Steuerung und Kameraüberwachung
Als Smarthome-Zentrale ermöglicht HomeView die Steuerung kompatibler Lampen, Thermostate, Türschlösser und weiterer Geräte. Unterstützt werden neben Zubehör für Apple Home auch Geräte mit Matter-Unterstützung.
Eine spezielle Kameraansicht kann die Bilder von bis zu neun Überwachungskameras gleichzeitig darstellen. In Verbindung mit einem passenden iCloud+-Abonnement sollen zudem Personen, Tiere, Fahrzeuge und Pakete automatisch erkannt werden können.
Was??? Warum nicht in der EU?
Das war doch klar – ohne AI macht das Gerät doch keinen Sinn zu dem Preis.
Weil Apple schon so reich ist, sie brauchen unser Geld nicht mehr.
Damit wir uns darüber aufregen und Druck auf die EU ausgeübt wird, damit die Datenschutzstandards aufgeweicht werden, damit Apple das auch hier verkaufen kann.
Sorry aber völlig falwche Aussage. Es geht null um die Datenschutz Standards – im Gegenteil. Die EU unterstellt Apple eine Marktbeherrschende Stellung und will, dass Apple anderen AI Anbietern vollen Systemzugriff gewährt. Das wäre eine maximale Aufweichung der Datenschutzstandards – aber von Apple.
Eben. Der DMA stammt aus Zeiten ohne KI. Da ging es so etwas eine Browserauswahl. KI macht aber jeden Datenschutz kaputt. Daher muss die EU nochmal ran.
Weil bis dato kein Siri AI in Europa…
Alles, was mit AI zu tun hat, schränkt Apple in Europa ein aufgrund des Cinch mit der der EU
Weil der HomePod auch anfangs nicht in die EU gekommen ist. Und noch viel später nach Österreich
Weil das auf Siri AI basiert welches stand jetzt noch nicht in der EU verfügbar bzw. angekündigt ist.
Das neue OS ist eine Adaption von iOS und kann deshalb nicht mit Siri AI ausgeliefert werden. Damit ist das Produkt quasi nutzlos
„Apple HomeView is not available for sale in the European Union, as Siri AI is currently unavailable in iOS in the EU.”
Super, Geld gespart. :-)
Genau, interessant wäre wieviel man spart.
0€ weil man dafür sorgt anderen Müll zu kaufen.
Steht doch im Artikel…
Schade. Hätte mich wirklich interessiert
Die deutschen Preise vom HomePod mini und Apple TV jenseits von Gut und Böse.
Lächerlichst selbst für Apple Verhältnisse
Ohne Siri Ai macht das keinen Sinn. Daher logisch.
Das Design erinnert mich eher an ein Dyson-, als ein Apple – Gerät.
Dann kennst du den iMac nicht der 1zu1 so aussah. Die berühmte Tischlampe.
Wird wohl an der AI liegen. So unerklärlich ist das jetzt auch nicht…
Das Design erinnert mich eher an ein Dyson-, als ein Apple-Gerät.
Neu dabei?
Wird ja immer „besser“, jetzt erscheint auch die Hardware nicht mehr bei uns :(
Was soll diese EU bevormundung schon wieder? Was ist mit nicht EU Ländern?
Bitte was??? Nicht in Europa???? Ich warte da seit Ewigkeiten drauf und dann das??
Neues ATV vorbestellbar: 349€.
ja remote hat nun wo ist
Ab iPhone 17, kann das sein??
neuer Apple tV und neue Homepod Minis
Klasse, brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen!
+1
Überraschung.
:-) :-) :-)
Cooles Teil, aber dafür Siri aber auch sehr gut funktionieren und darauf vertraue ich eher weniger.
Kommt das Teil dann in ein paar Monaten weil sie nicht die Menge produzieren können oder was ist diesmal der Grund. Irgendwie nervt das Thema.
Wegen Siri AI Hundert pro. Bin eher über den Preis beim Apple TV erschrocken das kann doch net den ihr Ernst sein
Enttäuschend, dass das Gerät nicht in der EU erhältlich ist. Das zeigt wahrscheinlich wie weit Siri auf Deutsch mit den KI Funktionen hinter der Konkurrenz liegt.
Vom neuen Apple TV hätte man sich auch deutlich mehr erhofft: Keine neue Fernbedienung, Funktionen, etc. Nach Jahren nur ein neuer Chip und ein paar Mikrofone. Wenn man die letzten Monate zurückblickt mit der „neuen“ Apple Watch beispielsweise insgesamt sehr enttäuschend!
299€ klingen ok in anbetracht des preises eines pod mini 2, der bei 169€ liegt
Dezenter Displayrand. Ich brauchs eh nicht
Warum jetzt schon online?
dafür 349€ für das neue Apple TV
Designtechnisch mit dem Ständer eine Katastrophe. Naja, Geld gespart. Zum Glück mal vorsorglich den Alexa Echo Hub für 89€ bestellt :)
Also ein Fremdkörper.
7 Zoll Touchscreen – wie groß ist ein iPhone 18 Pro Max? 6,9 Zoll?
Noch nicht in Europa – wohl nicht unbedingt ein Verlust.
Endlich mal ein Apple-Produkt welches nicht in der EU erscheint. Diese Flut an neuen Innovationen und Produkten hier ist einfach zu viel langsam.
Nette Preise ;).
Für die „neuen“ Minis mit der alten strunzdummen Siri 169 €. Und ATV 349 €.
Naja, wird trotzdem gekauft von den Leuten.
Apple scheint mit dem neuen Chef die Idee der Gewinnspannen Optimierung zu erweitern…..
… gilt nach meiner Meinung auch für die neue Apple Watch Ultra 4 oder das iPhone 18 Pro. Kaum Unterschiede zum Vorgängermodell…
Kein Akku – im Video sieht man ein Loch im Tisch das das Kabel versteckt.
Kein Motor also muss man den Screen drehen um etwas zu sehen oder um die Kamera nachzuführen.
Keine Gesten Erkennung also dreckiger Bildschirm durch Finger.
Es gibt eine Intercom App, die Im Video nicht gezeigt wurde.
Dann werde ich mich wohl doch mal mit Alexa-Systemen beschäftigen müssen. Blöd.
Selten bei neuer Apple Hardware so wenig „Haben wollen-Effekt“ gehabt. Haut mich nicht um. Preislich hat Apple ja nun echt wieder alles rausgeholt:
HomeView: 399,- USD
Apple TV 4. Gen.: 349,- EUR
HomePod mini 2: 168,- EUR
Wow!!! :-(
Korrektur: HomeView 299,- USD
Genau mein Gedanke.
Das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, aber das ist wohl das (für mich) uninteressanteste Produkt, was Apple jemals vorgestellt hat.
Viel zu limitierter Verwendungszweck. Wenn man nicht bereits ein iPhone, iPad oder eine AppleWatch hat, mit denen man sein Smarthome auch wunderbar steuern kann, dann kann man evtl. was damit anfangen. Aber dann dürfte das Gerät max. 150€ kosten (und wer hat sich diesen schrecklichen, wuchtigen Rand, um den Bildschirm herum ausgedacht?!).
Auch ich würde mal stark vermuten, dass dieses und alle eventuell noch kommenden neuen Geräte, welche auf Siri AI setzen, erst in der EU angeboten werden, wenn die rechtlichen Dinge bezüglich AI mit der EU geklärt sind. Das ist natürlich im Grunde auch beim iPhone eine Kastrierung der Fähigkeiten, aber ein iPhone kann halt noch viel mehr, und außerdem würde Apple hier nie auf einen Verkauf verzichten wollen.
braucht kein mensch. viel hübscher als gedacht (und kolportiert…) aber ich hätte gedacht, dass es teurer angeboten würde. tatsächlich ne nette spielerei in so mancher wohnung. und diese EU abneigung wird apple noch den kopf kosten und viele käufer… diese dummerles… : )
Tja die EU (: egal Geld gespart..
Ich erkenne den Mehrwert eines solchen Gerätes nicht. Hab ich einen Denkfehler?
Erinnert sehr an die Echo Show
gebrauchten amazon echo holen, bootloader entsperren und dann lineageos rauf. für homeassistant dashboard perfekt… mein use case
Wird die Oma von nebenan natürlich auch so machen dein Hobbybastwlprojekt.
Da haben sie echt die Chance verpasst, einen Gimbal zu installieren, der das Gerät automatisch zum Sprechenden dreht, wie bei aktuellen Beamern z.B.. :-) Lässt mich aber sonst völlig kalt. Eine 4-köpfige Familie im Spot, bei der niemand über knapp 3 Minuten ein Handy in der Hand hält?
Warum konzentriert sich Apple nicht nur noch auf die USA?
Weil die Firma in den USA sitzt?
Ich merke wie ich durch das ganze Apple-EU-Theater (und Apple’s Preispolitik) mehr und mehr das Interesse an dieser ehemals sehr coolen Marke verliere
100% IPhone 17 Pro Max war mein letztes Apple Gerät
Das Ding ist ja Mini guckt euch mal was Video an
Guter Preis, gutes Gerät für Kinder in der Küche!
Frage ist wann ist es in der EU erhältlich?
Kein Problem. Das wäre in Europa derzeit höchstwahrscheinlich ohnehin kein Verkaufsschlager.
Ne neue Geräteklasse und keine Bühnenshow zur Vorstellung? Das ist das, was mich eigentlich am Meisten irritiert…
Ansonsten muss man schauen, was man damit treiben kann, wenns irgendwann mal in der EU geht und ob das einen Mehrwert bieten würde.
Das Ding kann viel zu wenig, um ein eigenes Event zu haben. Es ist im Prinzip einfach nur ein externer iPhone Bildschirm, viel mehr steckt da nicht dahinter. Erkennt man ja auch daran, dass das iPhone immer in der Nähe sein muss für erweiterte AI Aufgaben.
Das Teil ist schon wieder so eingeschränkt und schreit bereits jetzt nach Updates. Ich wette es gibt kein zweites Gerät davon. Apple hat endgültig das Gespür für sinnvolle Produkte verloren. Also genau das was Steve Jobs so ausgezeichnet hat. Amen.
Beispiel bitte?
380 Dollar plus Steuern (w/ Wandhalterung). WTF.
Und dann toucht (im Werbevideo) die ganze Familie parallel auf dem Ding rum, was auf dem Küchentisch steht und liest iMessages, obwohl alle ein eigenes Gerät in der Tasche haben.
I’m not buying this BS storyline.
Bitte weitergehen hier gibt’s (erst mal) nichts zu sehen in der EU.
Apple
Tut gerade viel dafür das ich keinen Cent mehr für Apple Produkte aus gebe!!
Und würden mir mehr folgen, würde Apple es
sich nicht wagen solche Entscheidungen zu treffen.
ATV 349 Euro
Incl Netflix,Paramount,Apple TV ?
Bei dem Preis muss das doch 5 Jahre kostenlos dabei sein.
Irre
Teurer Radiowecker :-D
„Der große Haken für uns: HomeView wird erstmal nicht in Europa verfügbar sein. Warum und wie lange dies so ist, ist bislang nicht bekannt.“
Ist doch eigentlich klar: „System Requirements: iPhone with iOS 27.2 or later or iPad with iPadOS 27.2 or later“. Da es in der EU kein Siri AI auf iOS oder iPadOS gibt, macht HomeView bei uns auch keinen Sinn.
Die Absicht hinter dem Verhalten der EU ist, die Verbraucher zu schützen und den Wettbewerb zu fördern, indem Apple seine Plattform öffnet. Apple-Produkte sind in Europa eingeschränkt verfügbar, weil Apple EU-Recht nicht einhält.
Ich bin immer großer Fan gewesen. Aber wenn sie der Meinung sind, dass unsere Rechte für sie nicht gelten oder verhandelbar sind, dann bin ich leider raus.
Und mal ganz ehrlich, ich frag mich, was das für ein Schnulli sein soll. Wie verzweifelt müssen die Manager bitte sein und wie Geld geil um so ein Müll zu produzieren.
Apple hat auf der Website das Ding gut mit dem ersten Bild beschrieben: Fiebertraum
Was ist das für ein hässliches teil? Und für sowas soll man dann auch noch 300€/$ ausgeben? wtf.