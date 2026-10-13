Nothing stellt zwei extravagante tragbare Lautsprecher vor

Der vor allem für seine Smartphones und Kopfhörer bekannte Hersteller Nothing erweitert sein Angebot an Audioprodukten. Unter dem Label CMF bringt Nothing mit dem Speaker S und dem Speaker M zwei tragbare Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt.

Optisch setzen beide Lautsprecher auf ein eigenwilliges, kantiges Gehäuse mit austauschbaren Frontblenden und Drehreglern. Zur individuellen Gestaltung sollen sich außerdem selbst angefertigte Bauteile aus dem 3D-Drucker verwenden lassen.

Zwei Größen, unterschiedliche Leistung

Der kleinere CMF Speaker S ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Sein aufrechtes Gehäuse lässt sich über eine Schlaufe oder einen Karabiner beispielsweise an einem Rucksack befestigen. Im Inneren arbeiten ein 45 Millimeter großer Lautsprecher und zwei Passivmembranen zur Unterstützung der Basswiedergabe. Die Ausgangsleistung beträgt 10 Watt.

Der größere CMF Speaker M verfügt über einen integrierten Tragegriff und ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem. Ein Tieftöner mit 25 Watt und ein Hochtöner mit 10 Watt sollen für kräftigere Bässe und eine differenziertere Wiedergabe sorgen. Die Gesamtleistung liegt bei 35 Watt.

Die Bedienung der Geräte erfolgt über einen Drehregler und zusätzliche Tasten am Gehäuse. Beide Lautsprecher sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und sollen auch ein zeitweiliges Untertauchen überstehen.

Automatische Klanganpassung und Auracast

Eine automatische Klanganpassung soll die Wiedergabe kontinuierlich analysieren und den Klang entsprechend optimieren. Zusätzlich stehen eine Bassverstärkung und verschiedene Klangprofile zur Verfügung. Letztere lassen sich über die begleitende Nothing-X-App auswählen.

Zwei Exemplare desselben Modells lassen sich zu einem Stereopaar verbinden. Darüber hinaus unterstützen beide Geräte Auracast. Damit lässt sich Musik gleichzeitig auf mehreren kompatiblen Lautsprechern wiedergeben, auch wenn diese von unterschiedlichen Herstellern stammen. Beide Modelle können gleichzeitig mit zwei Zuspielgeräten verbunden bleiben. Alternativ zur Verbindung über Bluetooth ist die digitale Audioübertragung über USB-C möglich.

Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

Laut Hersteller erreichen beide Modelle eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Eine zehnminütige Ladepause soll für eine weitere Stunde Musikwiedergabe ausreichen.

Der CMF Speaker S kostet 59 Euro, für den Speaker M werden 99 Euro fällig. Beide Modelle sind seit dem 12. Oktober über den Onlineshop von Nothing erhältlich. Ergänzend sollen die Geräte ab November über Amazon erhältlich sein.