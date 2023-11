Affinity 2.3: Updates für Designer, Photo und Publisher

Serif, vor allem für die Kreativ-Applikationen der Affinity-Familie bekannt, die in den Bereichen Bildbearbeitung, Grafikdesign und Seitenlayout als günstige Apps zum Einmalkauf mit dem Creative-Cloud-Abonnement des Software-Anbieters Adobe konkurrieren, hat ein weiteres Update für seine drei Affinity-Applikationen veröffentlicht.

Mit der heutigen Bereitstellung von Version 2.3 erhalten die Affinity-Apps eine Reihe von Funktionsverbesserungen, die allen Bestandskunden zum kostenlosen Download bereitstehen.

Neue Features für Mac und iPad

Eine der bemerkenswertesten Ergänzungen ist das Spiral-Werkzeug, das es Nutzern erleichtert, eine Vielzahl von Spiralen zu erstellen, einschließlich linearer und Fibonacci-Muster. Für eine erhöhte Genauigkeit in der Bearbeitung wurde zudem ein zusätzliches Pixelraster hinzugefügt.

PDF-Dateien erfahren durch das Update eine Aufwertung mit Funktionen wie dem 256-Bit-Passwortschutz und der Möglichkeit, in Affinity Publisher alternativen Text zu Bildern und Objekten hinzuzufügen.

Die Aktualisierung erweitert die Funktionalität der Affinity-Anwendungen auch in anderen Bereichen. Benutzer können nun von anpassbaren Hintergrundfarben in Asset-Bibliotheken, verbesserten Dateneingabeoptionen für Bewegungen und erweiterten Such- und Ersetzungsfunktionen profitieren. Zusätzlich sind Anpassungen für Apples neueste Betriebssysteme macOS Sonoma und iOS 17 enthalten.

Die neuen Features stehen für alle von Serif unterstützten Plattformen bereit und werden entsprechend auf Mac, Windows PC und iPad verfügbar sein.

Noch bis Nikolaus mit 40% Rabatt

Grundsätzlich Interessierte, die bislang noch keine Affinity-Produkte nutzen, können die Apps risikofrei und unverbindlich für 30 Tage in den jeweiligen Testversionen ausprobieren. Anschließend können die Affinity-Anwendungen einzeln oder im Paket mit der so genannten Universallizenz erworben werden. Ein Abomodell bietet Serif hingegen nicht an.

Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher gibt es momentan im Rahmen des nach wie vor laufenden Black-Friday-Sales mit einer Preisreduzierung von 40 Prozent für zusammen 108 Euro.