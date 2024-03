Apple soll Ausbau der Karten-App vorbereiten

Bereits getroffene Vorbereitungen im Code der Betriebssysteme Apples lassen darauf schließen, dass Cupertino vor dem Ausbau seiner Karten-Applikation steht. Konkret geht es dabei um den Einsatz von Apple Maps bei Outdoor-Aktivitäten und um die Planung von individuellen Routen.

Die beiden Erweiterungen werden mit den bevorstehenden Veröffentlichungen der diesjährigen Betriebssystem-Updates erwartet und könnten dann sowohl die Mobilgeräte Apples als auch den Mac erreichen.

Individuelle Routenplanung

So soll Apple an der Einführung von „benutzerdefinierten Routen“ arbeiten. Ein Feature, das Nutzern erstmals ermöglichen würde, Routen durch die Auswahl spezifischer Straßen zu individualisieren. Derzeit bietet Apple Maps lediglich automatisch berechnete Routen an, ohne dass hier die Möglichkeit besteht, diese individuell anzupassen.

Eine granulare Routenplanung würde all jenen Anwendern entgegenkommen, die spezifische Strecken bevorzugen – etwa weil diese mit schöneren Landschaften punkten, mehr Kurven für Motorräder bieten oder in der Regel weniger befahren sind.

Aktuell sieht es jedoch danach aus, als würde Apple die neue Karten-Funktion vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stellen.

Topografische Karten

Neben der individuellen Routenplanung soll Apple vorhaben, die von watchOS 10 angebotenen, topografischen Karten in die offizielle Karten-App zu integrieren.

Topografische Karten zeigen die Geländedetails in nationalen und regionalen Parks innerhalb der Vereinigten Staaten an und unterstützen hier die Darstellung von Höhenlinien, Höhenunterschieden, POIs und Wanderwegen. Das eingebettete Video vermittelt einen ganz guten Eindruck der Funktion.

Die Ansicht, die bisher nur auf der Apple Watch verfügbar war, ist vor allem für Wanderer und Outdoor-Fans relevant und könnte die Planung von Touren im Freien zukünftig auch am Mac ermöglichen.

Mit der Vorstellung der neuen Funktionen darf am 10. Juni gerechnet werden, dann gewährt Apple im Rahmen der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz einen ersten Blick auf seine neuen Betriebssysteme.