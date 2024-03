Prime Video: Die neuen Filme und Serien im April 2024

Die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon hat uns die Übersicht mit den bevorstehenden Neuerscheinungen des kommenden Monats zukommen lassen. Der April ist dabei der nunmehr dritte Monat, in dem Prime-Mitglieder die nicht drei Euro extra zahlen, Werbeunterbrechungen beim Video-Streaming-Dienst des Online-Händlers in Kauf nehmen müssen.

Fallout als Serien-Highlight

Zum Aushalten der Reklameblöcke soll im April vor allem das Serien-Highlight „Fallout“ motivieren. Die Fernsehserie knüpft an die gleichnamige und weit verbreitete Videospielreihe an und wirft einen Blick auf die menschliche Existenz und deren Herausforderungen in einer postapokalyptischen Welt.

200 Jahre nach einem verheerenden nuklearen Ereignis sehen sich die einst in unterirdischen Bunkern lebenden Menschen mit der Notwendigkeit konfrontiert, in die zerstörte und verstrahlte Umgebung ihrer Ahnen zurückzukehren. Dabei werden die Protagonisten mit einer Welt konfrontiert, die trotz ihrer Verwüstung erstaunlich komplex, lebendig und gewalttätig ist.

Im Zentrum der Handlung stehen drei Figuren mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven: Lucy, gespielt von Ella Purnell, ist eine junge Frau, deren optimistische Einstellung auf die Probe gestellt wird, als sie sich an die Oberfläche wagt, um ihren Vater zu suchen.

Aaron Moten schlüpft in die Rolle von Maximus, einem Angehörigen der Brotherhood of Steel, der entschlossen ist, für die Wiederherstellung von Ordnung in der chaotischen Umgebung zu kämpfen. Ghoul, dargestellt von Walton Goggins, ist ein Kopfgeldjäger, der die postnukleare Landschaft bereits seit zwei Jahrhunderten durchstreift.

Fallout startet ab 11. April auf Amazon Prime Video.

How To Date Billy Walsh

Als exklusive Filmproduktion tischt und Prime Video im kommenden Monat „How To Date Billy Walsh“ auf. Der eine klassische Dreiecksbeziehung thematisiert und schnell beschrieben ist: Während Archie heimlich in Amelia verliebt ist, verfällt diese dem Charme des neuen Austauschschülers Billy. Archie versucht vergeblich, deren Annäherung zu verhindern, riskiert dabei aber ihre Freundschaft.

Neue Serien im April:

Neue Filme im April: