Apple: „So lässt sich der Gesichtsschutz justieren“

Unwirkliche Zeiten, die wir gerade durchleben. Nach der Ankündigung Tim Cooks, Apple werde fortan bis zu 1 Million Gesichtsschutz-Einheiten pro Woche produzieren und in einem ersten Schritt an US-Krankenhäuser mit entsprechendem Bedarf verteilen, hat Apple jetzt einen zugehörigen Hilfe-Eintrag in der hauseigenen Support-Datenbank veröffentlicht.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020