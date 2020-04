COVID-19: Apple produziert Gesichtsschutz für Klinikpersonal

Apple stellt verstärkt Ressourcen für die Bekämpfung von COVID-19 bereit. Das Unternehmen hat nun unter anderem auch einen Gesichtsschutz für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich entwickelt.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020