Linux, LibreOffice, Nextcloud: Schleswig-Holstein baut komplett um

„Die Verwendung von LibreOffice als Standard Office-Paket in der Kommunikation zwischen Ministerien und Behörden erfolgt kurzfristig und deren Verwendung ist verpflichtend“ – so einfach kann es gehen.

Daniel Günther, seit 2017 Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hat den Umbau der IT-Infrastruktur in der gesamten Landesverwaltung angekündigt und will damit einen „digital souveränen IT-Arbeitsplatz“ sicherstellen.

Ziel sei es, die digitale Souveränität des Bundeslandes zu stärken und Unabhängigkeit in der IT zu gewährleisten. LibreOffice etwa löst Microsofts Büro-Software Microsoft Office ab und wird als neue Office-Lösung für die etwa 30.000 Landesbediensteten eingeführt.

Gewechselt werden auch die eingesetzten Betriebssysteme. Statt Microsoft Windows wird im „echten Norden“ zukünftig durchweg Linux zum Einsatz kommen.

Schulungsangebote für Mitarbeiter

Digitalisierungsminister Dirk Schrödter betont, dass der Schutz von Bürger- und Unternehmensdaten sowie die Kontrolle über eingesetzte IT-Lösungen Priorität hätten. Die Umstellung folgt auch einem industriepolitischen Ansatz, der vorsieht, finanzielle Mittel in lokale digitale Wirtschaft und Programmierung zu investieren, anstatt in Lizenzgebühren. Dadurch sollen regionale Arbeitsplätze gefördert werden.

Ein Schulungsangebot unterstützt die Mitarbeiter bei der Umstellung, um eine effiziente Nutzung der neuen Software zu gewährleisten. Die verpflichtende Nutzung von LibreOffice in der internen Kommunikation tritt kurzfristig in Kraft, wobei technisch oder fachlich begründete Ausnahmen möglich sind.

