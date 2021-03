Apple-Seriennummern werden bald komplett zufällig generiert

Apple wird wohl in Kürze dazu übergehen, zufällige Seriennummern für seine Produkte zu verwenden. Internen Informationen zufolge soll diese ursprünglich für das vergangene Jahr geplante Änderung „Anfang 2021“ nun in Kraft treten.

Der neue Zeitplan wird in einer internen, dem Apple-Blog MacRumors vorliegenden E-Mail kommuniziert. Demnach wird Apple zukünftig komplett zufällige, acht- bis 14-stellige Zeichenketten als Seriennummern für seine Produkte verwenden.

Die Umstellung dürfte vor allem Apple-Nutzer interessieren, die schon länger bei der Stange sind. Aus den von Apple verwendeten Seriennummern ließen sich lange Zeit nicht nur Details zur jeweiligen Geräteversion, sondern teils auch weiterführende Angaben wie etwa Produktionsstandort, Herstellungsjahr und die Woche, in der das Gerät produziert wurde auslesen. Bei „W88401231AX“ handelt es sich beispielsweise um ein in der Kalenderwoche 40 des Jahres 2008 produziertes MacBook Pro: Die „8“ an dritter Stelle steht für das Jahr und die darauf folgende „40“ für die Kalenderwoche.

Auch als Schutz vor Missbrauch

Mit dem Umstieg auf zufällige Seriennummern lassen sich solche Informationen nicht mehr direkt aus dem Aufbau der Zeichenfolge ableiten, sondern setzen wohl den Zugriff auf eine Apple-interne Datenbank voraus. Bislang waren entsprechende Abfragen auch mit öffentlichen Online-Tools wie sie beispielsweise Reincubate Lookup oder EveryMac.com anbieten möglich.

Unterm Strich dürfte die Änderung auch auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sein. Durch die Verwendung zufälliger Ziffernfolgen lässt sich verhindern, dass valide Apple-Seriennummern in betrügerischer Absicht generiert werden.

Die Seriennummer lässt sich abhängig vom jeweiligen Apple-Gerät auf unterschiedliche Weise abrufen. Auf dem Mac genügt in der Regel das Öffnen der Ansicht „Über diesen Mac“ über das Apfel-Menü in der Menüleiste. Auf iOS-Geräten könnt ihr die Angabe in den Einstellungen im Bereich „Allgemein -> Info“ auslesen.