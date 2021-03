Telekom will Berlin zur „Glasfaser-Hauptstadt“ machen

Das Versprechen „Eine Million Glasfaser-Anschlüsse für Berlin“ liest sich eindrucksvoll. Allerdings relativiert sich die Ankündigung ein wenig, wenn man den damit verbundenen Zeitplan hinzuzieht. Die Millionenmarke will die Telekom in sechs Jahren erreichen, bis Ende 2025 seien aber immerhin 600.000 Glasfaseranschlüsse für Berlin geplant.

Mit dem Prestige-Projekt will die Telekom Berlin zur „Glasfaser-Hauptstadt“ machen. Damit dies gelingt, ist dem Unternehmen zufolge das größte Glasfaser-Ausbauprojekt Deutschlands in Planung, in dessen Rahmen letztendlich eine Million Haushalte, Unternehmen und Schulen von den Hochleistungsanschlüssen profitieren sollen.

Aktuell versorgt die Telekom gut 36 Millionen deutsche Haushalte mit Internet. 2,2 Millionen davon sind bereits über Glasfaser angebunden und freuen sich über Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Als entferntes Ziel sieht das Unternehmen im Jahr 2030 jeden Haushalt im Bundesgebiet über Glasfaser versorgt.