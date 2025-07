Apple reagiert auf Mitarbeiterprotest: Kürzere Wochenarbeitszeit ab 2026

Die „aktive Pause“, die die Gewerkschaft ver.di Ende Juni vor dem Apple Store in Dresden organisiert hatte, war aus Sicht der Gewerkschaft ein Erfolg. Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit, um sich bei Kaffee und Snacks auszutauschen und gegenüber dem Arbeitgeber ein Zeichen für Verbesserungsbedarf zu setzen. ifun.de berichtete.

Apple-Mitarbeiter organisieren sich

Aktionen fanden nicht nur in Dresden, sondern auch in Hamburg statt. Und es soll weitergehen: Ver.di will den Schwung nutzen, um die gewerkschaftliche Präsenz in weiteren Filialen zu stärken. Ziel sei es, mehr Mitglieder zu gewinnen, um die Forderungen nach Mitbestimmung und besseren Arbeitsbedingungen auf breiter Basis durchsetzen zu können.

Apple reagierte ifun.de gegenüber auf die Aktion zunächst mit Zurückhaltung. Man verwies auf eine branchenweit führende Bezahlung, zusätzliche Leistungen sowie regelmäßige Gespräche mit dem Betriebsrat. Die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten werde geschätzt, Kommunikation sei ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

Apple kündigt reduzierte Wochenarbeitszeit an

Am 1. Juli folgte dann ein überraschendes Eingeständnis. In einer unternehmensweiten Videokonferenz informierte Apple seine deutschen Store-Beschäftigten über eine spürbare Anpassung der Arbeitszeit. Ab Januar 2026 soll eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden eingeführt werden – bei vollem Lohnausgleich. Teilzeitbeschäftigte erhalten zusätzlich eine finanzielle Kompensation.

Damit kommt Apple einer zentralen Forderung nach, die auch in der zuvor übergebenen Petition enthalten war. Die Petition hatte unter anderem mehr Transparenz bei Gehältern und Zuschüssen sowie eine gerechtere Bewertung von Leistungen gefordert. Diese Themen bleiben weiterhin auf der gewerkschaftlichen Agenda.

Ver.di bewertet die angekündigte Arbeitszeitverkürzung als wichtigen Schritt, sieht die Entscheidung jedoch nicht als dauerhaft gesichert. Ohne einen verbindlichen Tarifvertrag bestehe keine rechtliche Absicherung für die nun angekündigten Änderungen. Die Gewerkschaft kündigte an, sich weiterhin für verbindliche Regelungen und mehr Mitbestimmung in den deutschen Apple Stores einzusetzen.