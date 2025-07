Jetzt auf Deutsch: Apples Vorschau-Seiten zu macOS 26 und Co.

Rund einen Monat nach der WWDC-Keynote am 9. Juni hat Apple die offiziellen Vorschau-Seiten zu seinen kommenden Betriebssystemen nun auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Die aktualisierten Seiten bieten jeweils kompakte Einblicke in die Neuerungen von iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 und visionOS 26.

Vorschau nun auf Deutsch verfügbar

Die Lokalisierung bringt jedoch nicht nur eine Übersetzung, sondern auch inhaltliche Anpassungen mit sich: So wurde beispielsweise der ursprünglich vorgestellte Bereich zu den „besuchten Orten“ auf den deutschen Webseiten des Unternehmens komplett entfernt. Apple hatte bereits angekündigt, diese Funktion vorerst nicht in der EU bereitzustellen. Zur Begründung führt Cupertino regulatorische Unsicherheiten an.

Immerhin: Live-Übersetzungen in Nachrichten und Gesprächen, der neue Anruffilter sowie die Warteschleifenassistenz sollen auch in Deutschland direkt zum Start eingeführt werden.

Übersicht mit reduzierter Detailtiefe

Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf, dass die Anzahl detailliert beschriebener Funktionen spürbar geringer ausfällt. Während Apple zu iOS 18 noch ein umfassendes PDF mit allen Funktionsänderungen bereitgestellt hatte, beschränken sich die neuen Vorschau-Seiten auf stichpunktartige Beschreibungen und kleinere Designanpassungen.

Auf der deutschsprachigen Vorschauseite von macOS 26 hebt Apple unter anderem ein überarbeitetes Erscheinungsbild auf dem Mac hervor. Das neue „Liquid Glass“-Design sorgt für transparente Menüleisten, klarere App-Symbole und anpassbare Widgets, die sich farblich am Hintergrund orientieren. Nutzer können das Kontrollzentrum stärker individualisieren, App-Darstellungen variieren und die Oberfläche insgesamt stärker personalisieren.

Auch die System-Apps wie Safari, Fotos oder FaceTime wurden optisch modernisiert und an das neue Designkonzept angepasst.

Funktional ergänzt Apple das Desktop-Betriebssystem unter anderem um eine eigenständige Telefon-App für macOS. Anrufe lassen sich direkt vom Mac aus annehmen und tätigen, einschließlich Zugriff auf Anrufverlauf, Kontakte und Voicemails. Gleichzeitig wurde Spotlight deutlich erweitert: Die Suche erlaubt nun komplexere Eingaben, kann Nachrichten verschicken oder Kurzbefehle ausführen.