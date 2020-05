Apple-Quartalszahlen: Trotz schwerer Zeiten leichtes Wachstum

Apple hat die Finanzergebnisse für sein am 28. März abgeschlossenes zweites Quartal im Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben. Mit einem Quartalsumsatz von knapp 58,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet das Unternehmen ein Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal.

Trotz des beispiellosen globalen Einflusses von COVID-19 sind wir stolz darauf, dass Apple in diesem Quartal ein Wachstum verzeichnen konnte, das maßgeblich von einem Allzeitrekord bei Services und einem Quartalsrekord bei Wearables angetrieben wurde. In diesem schwierigen Umfeld verlassen sich unsere Nutzer auf Apple Produkte, um in Verbindung zu bleiben sich zu informieren und kreativ als auch produktiv zu werden. Wir fühlen uns motiviert und inspiriert, diese Wünsche auf innovative Art und Weise kontinuierlich zu erfüllen und zusätzlich auch weiterhin etwas zurückzugeben, um bei den globalen Anstrengungen zu helfen, angefangen von den zig Millionen Gesichtsmasken und maßgefertigten Gesichtsschutzschilden, die wir an medizinische Fachkräfte auf der ganzen Welt geschickt haben, bis hin zu den Millionen, die wir an Organisationen wie Global Citizen und America's Food Fund gespendet haben.

-Tim Cook, Apple