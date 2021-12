Apple-Prozessoren: M2 im kommenden Jahr, M2 Pro und Max 2023

So oder so gilt als gesichert, dass Apple sein Mac-Angebot im 2022 vollständig auf eigene Prozessoren umstellt und damit den i m Juni 2020 angekündigten Wechsel von Intel auf Eigenentwicklungen abschließt.

Als Hauptquelle hierfür muss die in Taiwan erscheinende Veröffentlichung „Commercial Times“ herhalten ( Google-Übersetzung ), entsprechende Berichte machen in Branchenkreisen jedoch schon längere Zeit die Runde. Demzufolge läuft die Entwicklung der kommenden Prozessor-Generation nach Plan und es sei im zweiten Halbjahr 2022 mit den ersten Macs mit dem unter dem Codename „Staten“ laufenden M2-Prozessor zu rechnen, neue Modelle mit M2 Pro und M2 Max seien dann für das erste Halbjahr 2023 geplant. Letztere werden dem Commercial-Times-Bericht zufolge bei Apple unter dem Codename „Rhodes“ geführt.

Berichte aus Branchenkreisen deuten an, dass sich Apple bei der Einführung neuer Generationen seiner Mac-Prozessoren mehr Zeit nehmen wird, als wir dies von der iOS-Seite her kennen. Das Unternehmen plane, seine Apple-Prozessoren hier in einem Rhythmus von 18 Monaten zu aktualisieren. Auch wird es wohl weiter bei der zeitlich versetzen Einführung der Standardversionen und der leistungsstärkeren Pro- und Max-Varianten bleiben.

