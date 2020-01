Apple Pro Display XDR: Doch nicht das Zeug zum Referenz-Monitor?

Im vergangenen Sommer stellte Apple nicht nur den Mac Pro vor, sondern zeigte erstmals auch das Pro Display XDR. Bis zu sechs lassen sich davon mit dem Mac Pro verbinden, zudem kann das Display rotiert werden.

Der 32 Zoll große 6K Retina-Bildschirm unterstützt mehrere Referenz-Modi, bringt es auf eine durchgängige Helligkeit von 1000 nits (maximal sind 1600 nits möglich) und ist mit einer speziell geschliffenen Glas-Oberfläche versehen, die Reflexionen reduzieren soll.

In der Standardglas-Ausführung gibt es Apples Pro Display XDR bereits für 5.499 Euro. Für 6.499 Euro darf die leicht-matte Version mit Nanotexturglas bestellt werden – der Standfuß kostet anschließend nur noch 1099 Euro. Kurz: Das Pro Display XDR kann locker 7.598 Euro für Apples neues Display ausgeben.

Ein happiger Anschaffungspreis, den Apple bei der Vorstellung des neuen Monitors mit einem selbstbewussten Vergleich relativierte: Das hauseigene Display könnte locker mit den Referenz-Monitoren der Industrie mithalten, würde aber keine $43.000 Dollar, wie etwa die Schirme von Sony kosten, sondern nicht mal in den fünfstelligen Bereich vordringen.

Während das Netz über den Pro Stand lachte, klopfte sich Apple auf die Schultern: Im direkten Vergleich ist das Pro Display XDR sogar günstig. Eine Marketing-Botschaft, die nach der nun angelaufenen Auslieferung der Monitore von mehreren Anwendern skeptisch beäugt wird.

Im Vergleich mit echten Referenz-Monitoren, etwa dem XM310K ($47.500) und dem XM311K ($37.500) von FSI, würde Apples Display Probleme mit Satten Schwarztönen haben und dazu neigen dunkle Bereiche aufzuhellen. Juan Salvo liefert mehrere Beispiel-Bilder.



For folks considering the Apple Pro XDR monitor as a reference screen. Here is it, side by side with a couple of actual reference monitors. #postchat pic.twitter.com/xYP3tVFUxi — Juan Salvo (@j_salvo) January 3, 2020

The two screens on the left and right are the FSI XM310K and XM311K. The XM311K is a dual layer LCD panel, it effectively has per pixels dimming. And you can see it produces perfect black. This is what an actual reference monitor does. Perfectly displays the data as encoded. pic.twitter.com/5hE1BP1iWk — Juan Salvo (@j_salvo) January 3, 2020

On the left is the XM310K. This is a 3000nit monitor (that’s very bright) which trades per pixel dimming for peak brightness. Instead of perfect dimming, the mon uses local zones. As you can see this produces some halo and slightly lifted blacks. This is still very good. pic.twitter.com/K6TTzotEDF — Juan Salvo (@j_salvo) January 3, 2020

And then we have the Apple XDR display. Like the 310K the XDR uses local dimming zones. 576 of them to be exact. So a grid of 32×18. Now there’s a lot of factors to how effectively they zone. But 576 is not very many zones and the result is that you can clearly see the haloing. pic.twitter.com/sgOAhz7s7M — Juan Salvo (@j_salvo) January 3, 2020