Saros 10R und Qrevo Curv: Roborock schaltet Prime-Day-Angebote live

Eine gute Woche vor dem offiziellen Start des diesjährigen Prime Day am 8. Juli hat Roborock zahlreiche Modelle seiner Haushaltshelfer im Preis gesenkt. Noch bis zum 11. Juli lassen sich je nach Modelle bis zu 37 Prozent sparen. Unter den reduzierten Geräten befindet sich auch der Saros 10R, der aktuell für 1.200 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.450 Euro angeboten wird.

Im März haben wir uns dessen Bruder, den Saros 10, auf ifun.de ausführlich angeschaut. Mit seiner flachen Bauweise zählt er zu den vielseitigsten Saugrobotern des Anbieters. Ein neues Firmware-Update steht ebenfalls zur Verfügung und bringt Verbesserungen bei der Navigation sowie in der Fehlerdarstellung mit sich.

Flach, leistungsstark, flexibel einsetzbar

Mit nur 7,98 Zentimetern Höhe fährt der Saros 10 auch unter Möbelstücke, die für andere Modelle bislang tabu waren. Der Laserturm auf dem Gehäuse kann abgesenkt werden, was eine besonders flache Bauform erlaubt, ohne auf präzise Navigation verzichten zu müssen. Die Saugleistung liegt bei 22.000 Pascal.

Damit bewegt sich der Roboter am oberen Ende dessen, was aktuelle Geräte leisten, wobei praktische Unterschiede zu Konkurrenzmodellen mit geringerer Saugleistung in vielen Alltagssituationen kaum spürbar sind. Dafür punktet das Gerät mit einer besonders leisen Dockingstation, die nicht nur Staub absaugt, sondern auch den Mopp mit 80 Grad heißem Wasser reinigt und anschließend trocknet. Der Saros 10R verzichtet ganz auf den Laserturm und bringt dafür eine längere Laufzeit mit.

Mehrere Modelle im Angebot

Das aktuell verfügbare Firmware-Update auf Version 02.34.98 verbessert laut Hersteller unter anderem die Kartierungsalgorithmen und behebt einen Darstellungsfehler bei den Reinigungsmodi. Außerdem steht nun ein kombinierter Saug- und Wischmodus zur Verfügung, bei dem der Saros 10 automatisch erkennt, wann welche Funktion benötigt wird.

Im Praxiseinsatz zeigt sich vor allem die automatische Mop-Entnahme als sinnvoll. Der Mopp wird nur dann mitgeführt, wenn auch tatsächlich gewischt wird, was die Reinigung empfindlicher Bodenbeläge erleichtert. Das Update lässt sich über die App installieren, eine automatische Aktualisierung ist optional aktivierbar.

Diese Saugroboter sind zum Prime Day rabattiert:

Diese Handsauger sind zum Prime Day rabattiert: