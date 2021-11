Apple Pencil, Magic Mouse und Magic Keyboard aktuell günstiger

Deutlich günstiger gibt es den Apple Pencil (1. Generation) im Moment für 79,90 Euro statt 99 Euro. Achtet beim Kauf eines Apple Pencil aber unbedingt auf die jeweils unterschiedliche iPad-Kompatibilität , so ist das Standard-iPad auch in der neusten Generation nur mit dem Apple Pencil der ersten Generation kompatibel, während Gräte wie die neuen Modelle von iPad Air oder iPad mini die neuere, zweite Generation des Zeichenstiftes erfordern und damit verbunden auch einen erweiterten Funktionsumfang bieten.

Insert

You are going to send email to