Apple-Aktie knackt ein neues Allzeithoch

Zum Wochenausklang dürfen sich Apple-Anleger über satte Kursgewinne und ein neues Allzeithoch freuen. Die Apple-Aktie kratzt an der Wall Street aktuell an der Marke von 160 Dollar und hat in Deutschland erstmals die 140 Euro überschritten.

Das Papier hat damit zuletzt einen eindrucksvollen Höhenflug hingelegt. Der Wert der Aktie hat sich seit dem börsenweiten Corona-Einbruch im März vergangenen Jahres mehr als verdoppelt. Als Auslöser für die aktuellen Kursgewinne werden zum Teil die neu aufgeflammten Gerüchte um einen Einstieg Apples in den Automobilmarkt gewertet.

Die Börsenwerte beiseite gestellt, darf man mit Spannung auf Apples Ergebnisse im diesjährigen Weihnachtsgeschäft blicken. An sich scheinen hier erneute Rekordzahlen vorprogrammiert, doch könnte sich die schwierige Liefersituation auch bei Apple negativ auf Apples Umsätze zum Jahresende.

Apple hat die derzeit außergewöhnlichen Umstände bereits in seine Planungen einbezogen und im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen darauf hingewiesen, dass man aufgrund der globalen Lieferengpässe in den verbleibenden drei Monaten des Jahres mit einem Rückgang bei den Verkaufszahlen des iPad rechne, für die restlichen Produktkategorien im Jahresvergleich jedoch eine Steigerung erwarte. Dies lässt sich als Bestätigung dafür lesen, dass das Unternehmen die iPad-Produktion zugunsten des iPhone 13 drosselt und so einen Teil der für beide Geräte verwendbaren Bauteile für das iPhone reserviert.