Apple Pencil: Erweiterte Funktionen erreichen Deutschland

So hat Apple in der Kategorie „Apple Pencil“ die Bereiche „Datenerkennung“ und „Handschrift als Text kopieren“ um weitere Sprachen ergänzt, die fortan unterstützt werden. Beide Bereiche listen neben Deutsch, für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz nun auch Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.

Insert

You are going to send email to