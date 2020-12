Apple-Patent: Mattschwarz als Farboption für MacBooks?

Schwarze Apple-Notebooks hatten wir schon: Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Apple das MacBook 2007 gegen Aufpreis auch in Schwarz angeboten hat. Mit einem MacBook Pro im mattschwarz eloxierten Aluminiumgehäuse könnte das alte Plastik-Notebook allerdings nicht im Geringsten konkurrieren. Ein Patentantrag belegt, dass Apple zumindest über dergleichen nachgedacht hat.

In dem von „Patently Apple“ ausgegrabenen Patentantrag mit dem Titel „Anodized Part Having a Matte Black Appearance“ beschreibt Apple ein Verfahren, mit dessen Hilfe sich Werkstoffe wie Aluminium, Titan oder Stahl so bearbeiten lassen, dass deren Oberfläche durch die Absorption von sichtbarem Licht in extrem mattem Schwarz erscheint.

Die dem Patenantrag beigefügten Grafiken zeigen neben Apple-Geräten wie dem iPhone, iPad und der Apple Watch auch ein Notebook. Damit verbunden machen sich natürlich Hoffnungen auf das für das kommende Jahr vorausgesagte Neudesign der Apple-Notebooks breit. Vielleicht sehen wir ja neben Silber und Space Grau irgendwann noch ein tiefes Schwarz als weitere Option. Ein Patentantrag muss zwar keinesfalls zwingend auf kommende Produkte hindeuten, doch hält die Option auf dergleichen zumindest offen.