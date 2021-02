Apple Notizen sichern: „Exporter 3“ erstellt lokales Backup auf Datei-Basis

iPhone- und Mac-Anwender, die sich wo möglich auf Apples vorinstallierte Anwendungen verlassen, werden sich daran gewöhnt haben flüchtige Gedanken, Einkaufszettel und kurze Textentwürfe in der Notiz-Applikation Apples zu sichern. Diese ist dank geteilter Notizen, iClou-Synchronisation, Apple Pencil-Unterstützung und Scan-Funktion mit der Zeit so mächtig geworden, dass diese immer mehr Inhalte anzieht.

Im Gegensatz zu anderen Applikationen lassen sich angelegte Notizen jedoch nicht ohne weiteres sichern beziehungsweise exportieren. Wer gerne auf Nummer sicher geht, ist in Sachen Notizen schlicht darauf angewiesen, sich auf das (hoffentlich vorhandene) System-Backup zu verlassen.

Vorhang auf für die kostenlos verfügbare Drittanbieter-Applikation Exporter. Diese bietet sich seit nunmehr vier Jahren als Insellösung für das beschriebene Problem an und kann die in der Notiz-App gesicherten Einträge im Markdown-Format exportieren und so als einzelne Dateien in einem Backup-Verzeichnis eurer Wahl sichern. Verknüpfte Bild-Dateien inklusive.

Jetzt auch HTML-Export

Jetzt steht der Exporter in Version 3.0 zum Download bereit. Wichtigste Neuerung: Neben dem Export im Markdown-Format lässt die App nun auch eine Ausgabe eurer Notiz-Sammlung im HTML-Format.

Zudem ist der vorhandene In-App-Kauf, über den ihr die Entwicklung der App mit einem Betrag von 5 Euro unterstützen könnt mehr als fair gestaltet. Dieser schaltet nämlich lediglich die Möglichkeit frei, ausgewählte Notiz-Ordner statt alle Notizen in einem Rutsch zu exportieren.

Kommt es während des Exports zu Fehlern, landen die betroffenen Notizen in einem gesonderten Ordner, der es zulässt manuell zu prüfen, welche Notizen sich als problematisch erwiesen haben. Bei uns waren dies 4 von 1342 Notizen.