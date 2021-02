Edel-Speaker Beosound Level: Modularität schützt vor Veralterung

Mit dem Beosound Level hat das dänische Traditionsunternehmen Bang & Olufsen heute einen neuen Multiroom-Lautsprecher vorgestellt, der zum Stückpreis von stattlichen 1249 Euro in den Markt starten wird.

Der etwas über drei Kilogramm schwere Lautsprecher besitzt einen integrierten Akku und soll es nach einer Ladezeit von drei Stunden auf eine kontinuierliche Musikwiedergabe von rund 18 Stunden bringen.

Bang & Olufsen betont, dass an nicht nur Wert auf das Design des Speakers gelegt habe, der über einen integrierten Griff verfügt und wahlweise auf eine Textil- beziehungsweise Holzfront setzt, auch habe man viel Wert auf eine zukunftssichere Architektur gelegt.

Modularität schützt vor Veralterung

So sei der Beosound Level von Anfang an als modulares System gestaltet worden, das den Einfachen Zugriff auf die Geräte-Inneren ermöglicht und Nutzer etwa in die Lage versetzt den Akku des Speakers in Eigenregie auszutauschen.

Zudem sei die komplette Streaming-Logik – ab Werk unterstützt der Beosound Level unter anderem Spotify Connect, AirPlay 2 und Chromecast – in ein austauschbares Streaming-Modul verbaut worden. Sollten sich die populären Technologien ändern, neue WLAN-Standards und neue Streaming-Anforderungen verbreiten, die sich nicht über Software-Updates nachrüsten lassen könnten, würde man einfach ein neues Streaming-Modul anbieten, das Nutzer dann selbst einbauen würde.

Auch die Frontabdeckungen kann selbst gewechselt werden und soll in Zukunft um weitere Optionen, in alternativen Farben und Materialien ergänzt werden. Der Beosound Level beinhaltet zwei 0,8″ Hochtöner, einen 2″ Breitband-Lautsprecher und zwei 4″ Woofer.

Bluetooth, WLAN, Ethernet und mehr

Neben Bluetooth 5.0 werden die WLAN-Standards 802.11 b/g/a/n/ac (2.4 GHz & 5 GHz) unterstützt. Geladen wird per USB-C. Zudem steht ein Ethernet-Port und eine Line-In-Buchse (AUX & optisch) bereit. Um die Unterstützung von Sprachdiensten wie Googles Assistent kümmern sich integrierte Mikrofone.