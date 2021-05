Apple Music HiFi: Weitere Lossless-Details tauchen auf

Nachdem Ende vergangener Woche erste Spekulationen laut wurden, Apple könnte bereits diesen Dienstag zur Vorstellung der dritten AirPods-Generation und zur Einführung einer verlustfreien Abo-Option für Apple Music nutzen, ist jetzt das erste Lossless-Logo auf Apples Servern aufgetaucht.

Aufgespürt vom niederländischen Grafikdesigner Stijn de Vries, hat sich die Grafik in der Web-Version von Apple Music blicken lassen und ergänzt damit die Wochenend-Fundstücke die die Android-Anwendung von Apple Music zutage gefördert hat.

Hmm look at what I found in the Apple Music website…. pic.twitter.com/Lb4HbQ6Nww — Stijn de Vries (@StijnDV) May 17, 2021

Android-Beta plaudert Details aus

Diese informierte mit derzeit nur im Code sichtbaren Textbausteinen, über die bevorstehenden Qualitätsstufen. So scheint Apple die verlustfreie Version von Apple Music in einer „Lossless“-Variante mit bis zu 24-bit/48 kHz und in einer „High-Res Lossless“-Variante mit bis zu 24-bit/192 kHz anbieten zu wollen.

In der Android-Anwendung lassen sich zudem erste Info-Texte aufspüren, die über den Datenhunger der verlustfreien Abo-Option aufmerksam machen. Laut Apple müssen sich Anwender hier auf den Verbrauch von „deutlich mehr Daten“ einstellen. Sowohl was die lokale Speicherung als auch das Streaming über das Mobilfunknetz angeht.

Im Streaming mit 1,5 MB bis 145 MB pro Song

Während 10 Gigabyte Speicherplatz für 3000 reguläre Songs in hoher Qualität reichen, kommen auf dem gleichen Platz nur 1000 Titel mit Lossless unter. Wer sich für Hi-Res Lossless entscheidet, kann auf 10 GB nur 200 Titel sichern – muss also mit mindestens 50 MB pro Song rechnen.

Wer ausschließlich streamt verbrennt je nach Qualitätsstufe 1,5 MB bis 145 MB für ein dreiminütiges Lied.

Angesichts der massiven Zunahme der Vorbereitungen Apples, scheint die Freigabe von Apple Music HiFi nun wirklich kurz bevor zu stehen. Zu möglichen Preisen der verlustfreien Abo-Option gibt es jedoch noch keine verlässlichen Informationen.