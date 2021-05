Apple Music HiFi? Apple will „neue Dimension von Musik“ anbieten

Die Hinweise auf eine „Apple Music“-Ankündigung in dieser Woche konzentrieren sich. Apple selbst haut nun mit den Worten „Mach dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik“ in diese Kerbe.

Die Apple-Ankündigung können Nutzer von Apple Music prominent im Bereich „Entdecken“ ihrer Musik-App sehen. Im Englischen klingt das Ganze mit „Get ready – music is about to change forever“ sogar fast noch ein wenig direkter. Die Ankündigung ist mit einer Videoseite mit dem Titel „Apple Music präsentiert“ verknüpft, auf der bislang allerdings nur ein drehendes Apple-Music-Logo zu sehen ist.

Schon in den letzten Wochen haben Hinweise auf eine HiFi-Option von Apple Music merklich zugenommen. Zuletzt relativ eindeutig in einer Beta-Version von iOS 14.6 sowie aktuell auch in der Web-Version von Apple Music.

HiFi und neue AirPods 3 am Dienstag?

Es wird erwartet, dass Apple die Audioqualität von Apple Music erhöht und die Titel – soweit verfügbar – künftig auch in HiFi-Qualität verlustfrei komprimiert anbietet. Als Termin für die Ankündigung der Erweiterung ist der morgige 18. Mai im Gespräch. Apple soll hier im Rahmen eines „We love Music“-Events neben der neuen Apple-Music-Option auch die neue, dritte Generation seiner In-Ear-Ohrhörer AirPods ankündigen.

Die Gerüchte um die Ankündigung neuer AirPods begleiten uns schon seit Wochen. Die Ohrhörer sollen sich optisch mehr an den AirPods Pro orientieren, jedoch ohne auswechselbare Ohrpassstücke und ebenso ohne aktive Geräuschunterdrückung kommen.