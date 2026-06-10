Apple Music: Hi-Res Lossless kommt auf den Apple TV

Apple macht den Apple TV 4K mit tvOS 27 auch für Musikfreunde interessanter. Apple Music soll auf dem Wohnzimmergerät künftig nicht nur Lossless Audio, sondern auch Hi-Res Lossless Audio unterstützen. Damit schließt Apple eine Lücke, die seit der Einführung von verlustfreier Musik bei Apple Music offen war.

Die Neuerung erwähnt Apple in der Meldung zu den kommenden Features von iOS 27 und Co.. Dort heißt es, dass Apple Music Hi-Res Lossless Audio auf tvOS bringt. Abonnenten mit kompatiblen externen Lautsprecher sollen ihre Musik damit in der höchsten verfügbaren Qualität direkt über den Apple TV 4K hören können.

Apples Support-Seite zu Lossless Audio nennt für tvOS aktuell zwar verlustfreie Wiedergabe, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Hi-Res Lossless mit Abtastraten über 48 kHz derzeit nicht unterstützt wird. Genau das soll sich mit tvOS 27 ändern.

Apple TV als Musik-Zuspieler

Ist das Apple TV 4K ohnehin an einem AV-Receiver, einer Soundbar oder einer Hi-Fi-Anlage angeschlossen, darf man sich über die verbesserte Audioqualität freuen. In solchen Setups kann die kleine Streaming-Box künftig stärker als Musik-Zuspieler dienen. Apple Music bietet Hi-Res Lossless grundsätzlich mit bis zu 24 Bit und 192 kHz an.

Ein Selbstläufer wird das aber nicht in jedem Wohnzimmer. Apple spricht ausdrücklich von „kompatiblen externen Lautsprecherausgängen“. Entscheidend ist also die gesamte Kette aus Apple TV, HDMI-Verbindung, Fernseher, Receiver, Soundbar oder DAC. Wer Musik nur über die eingebauten TV-Lautsprecher oder per Bluetooth hört, wird von Hi-Res Lossless nicht profitieren.

Bluetooth bleibt der Haken

Das gilt entsprechend auch für Kopfhörer. Apple weist weiterhin darauf hin, dass Bluetooth-Verbindungen keine verlustfreien Audiosignale übertragen. Für AirPods-Nutzer bleibt daher Spatial Audio im Alltag meist relevanter als Hi-Res Lossless. Der Zugewinn richtet sich eher an Nutzer, die Apple Music über eine kabelgebundene oder fest installierte Audioanlage hören. Außerdem wird für tvOS 27 mindestens ein Apple TV 4K der zweiten Generation vorausgesetzt.

Neben Hi-Res Lossless bringt Apple Music mit den neuen Systemversionen weitere Funktionen. AutoMix soll künftig auch auf tvOS und dem HomePod verfügbar sein. Die Funktion mischt Titel automatischer ineinander und soll Übergänge flüssiger wirken lassen. Außerdem erweitert Apple die Übersetzung und Aussprachehilfe für Songtexte um zusätzliche Sprachpaare.

tvOS 27 ist bereits als Entwicklerbeta verfügbar, die öffentliche Beta soll im kommenden Monat folgen. Die finale Freigabe plant Apple wie üblich für den Herbst. Bis dahin kann sich an Details noch etwas ändern, für Apple-Music-Nutzer mit guter Anlage ist die Ankündigung aber schon jetzt eine der spannendsten tvOS-Neuerungen.